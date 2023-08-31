Евросоюз импортировал рекордные объемы СПГ из России

Евросоюз импортировал рекордные объемы СПГ из РоссииНесмотря на санкции, с января по июль Европа закупила 52% всего российского экспорта сжиженного газа
Страны Евросоюза в 2023 г. намерены закупить рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) из России, несмотря на стремление союза отказаться от российского топлива к 2027 г. По итогам первых семи месяцев текущего года импорт российского СПГ вырос на 40% (с 15 млн до 22 млн куб. м) по сравнению с тем же периодом 2021 г. Это делает Россию вторым поставщиком топлива в ЕС после США, следует из результатов исследования международной неправительственной организации Global Witness. За этот период, по их оценкам, европейские государства потратили почти 5,3 млрд евро на покупку российского СПГ.
Согласно данным Global Witness, с января по июль 2023 г. доля ЕС в российском экспорте СПГ составила 52%, в прошлом году она была 49%, а в 2021 г. – 39%. Аналитики отметили, что рост европейского импорта СПГ из России за год (40%) значительно опередил среднемировой прирост продаж СПГ, который составил 6%. Лидерами по объему импортируемого российского сжиженного газа после Китая стали Испания (18% от общего объема продаж России) и Бельгия (17%).
В начале СВО рост импорта российского СПГ был незначительным. Согласно данным отраслевой аналитической компании Kpler, в январе – июле 2022 г. страны ЕС импортировали на 1,7% больше российского СПГ, чем за аналогичный рекордный период прошлого года. Как пишет газета Financial Times, большая часть российских объемов поступает с завода «Ямал СПГ», контрольный пакет которого принадлежит российской компании «Новатэк» (50,1%). Оставшиеся пакеты акций принадлежат французской Total Energies (20%), китайской CNPC (20%) и китайскому государственному Фонду Шелкового пути (9,9%). Резкий скачок импорта российского СПГ, полагают журналисты издания, мог произойти из-за низкой базы, поскольку до боевых действий на Украине ЕС не импортировал значительных объемов СПГ из-за своей зависимости от трубопроводного газа из России.
Прямых запретов на поставку российского газа в ЕС в рамках 11 введенных пакетов санкций сейчас нет. В конце марта министры энергетики стран Евросоюза одобрили предоставление государствам – членам союза права вводить запрет на импорт СПГ из России без введения новых санкций самим ЕС.
Некоторые страны Европы уже решили отказаться от российского СПГ в одностороннем порядке. Не входящая в ЕС Великобритания запретила поставки с января 2023 г. Германия также хочет отказаться от сжиженного газа из России, сообщало Bloomberg со ссылкой на правительственный документ ФРГ, не указывая сроков. В марте 2023 г. агентство со ссылкой на источники писало, что правительство Испании направило письма в компании страны с просьбой не заключать новых соглашений о поставках российского газа.
По данным Минэнерго России, ранее, в 2022 г., общий экспорт СПГ из России вырос на 7,8% к уровню 2021 г. до 45,7 млрд куб. м (здесь и далее в эквиваленте трубопроводного газа). По оценке консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в России), доля Европы, включая Великобританию, в экспорте СПГ из России в 2022 г. составила 50,5% против 46,3% годом ранее. Поставки СПГ из России в страны ЕС и Великобританию по итогам 2022 г. увеличились почти на 19%.
В 2022 г. крупнейшими импортерами российского СПГ в Европе, по данным Б1, были Франция – 7,9 млрд куб. м (увеличила импорт на 44% к уровню 2021 г.), Бельгия – 6 млрд куб. м (рост в 2,3 раза), Испания – 5 млрд куб. м (+44%) и Нидерланды – 2,4 млрд куб. м (-18%). Также в 2022 г. импортировали российский СПГ Великобритания (до марта), Португалия, Италия, Греция и Литва, но в январе 2023 г., по данным Б1, поставок в эти страны не было. По данным ассоциации европейских операторов подземных хранилищ газа Gas Infrastructure Europe, в 2022 г. общий импорт СПГ в ЕС (из всех источников) вырос в 1,7 раза к уровню 2021 г. до 127,2 млрд куб. м.
На фоне снижения поставок трубопроводного газа из России и ограниченного прироста мировых мощностей по производству СПГ в 2022–2023 гг. свободных мощностей на рынке СПГ сейчас нет, что и вынуждает ЕС продолжать покупать продукцию «Новатэка», говорит аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Локально цены на СПГ с «Ямал СПГ» также могут быть ниже спотовых, так как около 75% поставок с проекта производится с привязкой к ценам на нефть. Но поставки СПГ в ЕС в целом могут скоро начать снижаться, так как существует риск переполнения подземных хранилищ газа в ЕС еще до начала отопительного сезона, продолжает Кауфман. «Если смотреть на поставки с «Ямал СПГ», то в прошлом году они превысили 16 млн т, но в этом году результат, на наш взгляд, может быть ниже примерно на 0,5–1,0 млн т. Это может быть связано с ожидаемым снижением производства на «Ямал СПГ» и вероятным уменьшением экспорта в Европу в ближайшие месяцы», – считает эксперт.
Риск отказа ЕС от российского СПГ, безусловно, существует, однако это перспектива не ближайших 1–2 лет, продолжает Кауфман. Сначала ЕС полностью преодолеет зависимость от газа «Газпрома» и только затем, в условиях, когда предложение на мировом рынке СПГ будет активно расти, может перейти и к отказу от российского СПГ, полагает эксперт.