Евросоюз импортировал рекордные объемы СПГ из России

На фоне снижения поставок трубопроводного газа из России и ограниченного прироста мировых мощностей по производству СПГ в 2022–2023 гг. свободных мощностей на рынке СПГ сейчас нет, что и вынуждает ЕС продолжать покупать продукцию «Новатэка», говорит аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Локально цены на СПГ с «Ямал СПГ» также могут быть ниже спотовых, так как около 75% поставок с проекта производится с привязкой к ценам на нефть. Но поставки СПГ в ЕС в целом могут скоро начать снижаться, так как существует риск переполнения подземных хранилищ газа в ЕС еще до начала отопительного сезона, продолжает Кауфман. «Если смотреть на поставки с «Ямал СПГ», то в прошлом году они превысили 16 млн т, но в этом году результат, на наш взгляд, может быть ниже примерно на 0,5–1,0 млн т. Это может быть связано с ожидаемым снижением производства на «Ямал СПГ» и вероятным уменьшением экспорта в Европу в ближайшие месяцы», – считает эксперт.