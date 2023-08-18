Газовые хранилища ЕС заполнены более чем на 90%

Благодаря стабильной ситуации с запасами газ в Европе начал дешеветь с августа 2022 г., при этом пиковые цены весны прошлого года достигали $3900 за 1000 куб. м. Снижение цен ускорилось в декабре и продолжилось уже после окончания отопительного сезона. 10 мая 2023 г. газ на европейском рынке, по данным биржи ICE, впервые с июля 2021 г. стоил менее $400 за 1000 куб. м. 25 мая котировки опускались ниже $300 впервые с января 2021 г. Затем цены скорректировались вверх. Рост, в частности, наблюдался в начале августа на фоне угрозы забастовок на заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии, являющейся крупнейшим экспортером СПГ. Там рабочие требуют повышения зарплат. 18 августа сентябрьские фьючерсы на хабе TTF торгуются в диапазоне $402–433 за 1000 куб. м.