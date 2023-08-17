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Экономика

ЕК: газохранилища Евросоюза заполнены на 89,89%

Ведомости

Газовые хранилища Евросоюза сейчас заполнены на 89,89%, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии Стефана де Керсмакера.

Представитель ЕК назвал текущий уровень заполненности отличным результатом, но подчеркнул, что значительную роль в этом сыграла аномально теплая зима.

10 августа группа операторов газохранилищ INES заявила, что Германия будет жить с риском возникновения серьезной нехватки газа до начала 2027 г., если не создаст дополнительную топливную инфраструктуру. Однако если предстоящая зима будет холодной, запасы в хранилищах могут быть исчерпаны уже к концу января 2024 г. Для обеспечения поставок нужны дополнительные терминалы приема сжиженного природного газа (СПГ), а также мощности для хранения газа и оборудование для трубопроводов. 

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12 июня министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что если Россия и Украина после 2024 г. не продлят соглашение о транзите газа, Германии, вероятнопридется сократить или даже отключить промышленные мощности. Хабек также отметил, что стране нужны дополнительные мощности, в том числе запланированный терминал СПГ на северном побережье, который позволит поддерживать поставки как в Восточную Германию, так и в Восточную Европу.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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