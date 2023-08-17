ЕК: газохранилища Евросоюза заполнены на 89,89%
Газовые хранилища Евросоюза сейчас заполнены на 89,89%, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии Стефана де Керсмакера.
Представитель ЕК назвал текущий уровень заполненности отличным результатом, но подчеркнул, что значительную роль в этом сыграла аномально теплая зима.
10 августа группа операторов газохранилищ INES заявила, что Германия будет жить с риском возникновения серьезной нехватки газа до начала 2027 г., если не создаст дополнительную топливную инфраструктуру. Однако если предстоящая зима будет холодной, запасы в хранилищах могут быть исчерпаны уже к концу января 2024 г. Для обеспечения поставок нужны дополнительные терминалы приема сжиженного природного газа (СПГ), а также мощности для хранения газа и оборудование для трубопроводов.
12 июня министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что если Россия и Украина после 2024 г. не продлят соглашение о транзите газа, Германии, вероятнопридется сократить или даже отключить промышленные мощности. Хабек также отметил, что стране нужны дополнительные мощности, в том числе запланированный терминал СПГ на северном побережье, который позволит поддерживать поставки как в Восточную Германию, так и в Восточную Европу.