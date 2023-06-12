Министр ФРГ предупредил об остановке промышленности без газа из России

Транзит газа из России в ЕС по ГТС Украины резко упал в мае 2022 г., когда Киев отказался принимать заявки на прокачку топлива через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» в Ростовской области, откуда газ поступает на территорию ЛНР. С тех пор транспортировка осуществляется лишь через ГИС «Суджа» в Курской области, откуда топливо идет в ГТС в подконтрольной Украине Сумской области. В начале мая 2022 г. «Газпром» поставлял транзитом через Украину 92–99 млн куб. м газа в сутки, после блокировки заявок на ГИС «Сохрановка» суточная прокачка упала более чем вдвое до 41–43 млн куб. м.