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Экономика

Германия рискует столкнуться с дефицитом газа уже в январе 2024 года

Ведомости

Германия будет жить с риском возникновения серьезной нехватки газа до начала 2027 г., если не создаст дополнительную топливную инфраструктуру. Однако если предстоящая зима будет холодной, запасы в хранилищах могут быть исчерпаны уже к концу января 2024 г., сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию группы операторов газохранилищ INES.

Для обеспечения поставок нужны дополнительные терминалы приема сжиженного природного газа (СПГ), а также мощности для хранения газа и оборудование для трубопроводов. Несмотря на то что сейчас запасы растут и хранилища заполнены почти на 90%, холодная зима может поставить под угрозу энергетическую безопасность Германии, отмечает агентство.

«Опасность нехватки газа в период низких температур сохраняется и будет сопровождать нас до зимы 2026/2027 г., если не будут приняты дополнительные инфраструктурные меры», – приводит издание слова главы INES Себастьяна Блешке.

Bloomberg отмечает, что крупнейшая экономика Европы сильнее всего пострадала от сокращения поставок газа Россией в 2022 г., однако ей удалось наладить альтернативные поставки благодаря сочетанию мягкой зимней погоды и сокращения потребления, а также быстрому строительству терминалов СПГ на побережье.

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12 июня министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что если Россия и Украина после 2024 г. не продлят соглашение о транзите газа, Германия может быть вынуждена сократить или даже отключить промышленные мощности. Хабек также отметил, что стране нужны дополнительные мощности, в том числе запланированный терминал СПГ на северном побережье Германии, который позволит поддерживать поставки как в Восточную Германию, так и в Восточную Европу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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