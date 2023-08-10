Германия рискует столкнуться с дефицитом газа уже в январе 2024 года

12 июня министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что если Россия и Украина после 2024 г. не продлят соглашение о транзите газа, Германия может быть вынуждена сократить или даже отключить промышленные мощности. Хабек также отметил, что стране нужны дополнительные мощности, в том числе запланированный терминал СПГ на северном побережье Германии, который позволит поддерживать поставки как в Восточную Германию, так и в Восточную Европу.