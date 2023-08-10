Германия рискует столкнуться с дефицитом газа уже в январе 2024 года
Германия будет жить с риском возникновения серьезной нехватки газа до начала 2027 г., если не создаст дополнительную топливную инфраструктуру. Однако если предстоящая зима будет холодной, запасы в хранилищах могут быть исчерпаны уже к концу января 2024 г., сообщает Bloomberg со ссылкой на информацию группы операторов газохранилищ INES.
Для обеспечения поставок нужны дополнительные терминалы приема сжиженного природного газа (СПГ), а также мощности для хранения газа и оборудование для трубопроводов. Несмотря на то что сейчас запасы растут и хранилища заполнены почти на 90%, холодная зима может поставить под угрозу энергетическую безопасность Германии, отмечает агентство.
«Опасность нехватки газа в период низких температур сохраняется и будет сопровождать нас до зимы 2026/2027 г., если не будут приняты дополнительные инфраструктурные меры», – приводит издание слова главы INES Себастьяна Блешке.
Bloomberg отмечает, что крупнейшая экономика Европы сильнее всего пострадала от сокращения поставок газа Россией в 2022 г., однако ей удалось наладить альтернативные поставки благодаря сочетанию мягкой зимней погоды и сокращения потребления, а также быстрому строительству терминалов СПГ на побережье.
12 июня министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что если Россия и Украина после 2024 г. не продлят соглашение о транзите газа, Германия может быть вынуждена сократить или даже отключить промышленные мощности. Хабек также отметил, что стране нужны дополнительные мощности, в том числе запланированный терминал СПГ на северном побережье Германии, который позволит поддерживать поставки как в Восточную Германию, так и в Восточную Европу.