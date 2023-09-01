Силуанов рассказал о дискуссии с Банком России по теме валютного контроля

Силуанов рассказал о дискуссии с Банком России по теме валютного контроляМинфин выступает за более жесткие меры, ЦБ предлагает оставить только «зеркальные» ограничения
Минфин выступает за более жесткие меры в отношении валютного контроля, чем Банк России, сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на конференции «10 лет мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра». По его словам, Минфин и ЦБ ищут консенсус в этом вопросе.
«Раньше Центральный банк был очень жестким последователем отстаивания темы валютного контроля. Минфин был более либерален. Сейчас поменялось: мы за более жесткие меры в отношении контроля за потоками, поскольку ситуация известна. Центральный банк, наоборот, здесь занял либеральную позицию», – отметил Силуанов, добавив, что стороны сблизят позиции и найдут «совместное решение».
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина возразила, что про валютный контроль можно много говорить, ведь «черт в деталях». По ее мнению, должны оставаться такие меры валютного контроля, которые носят зеркальный, ответный по отношению к антироссийским ограничениям характер. Набиуллина отметила, что многие опасаются оттока капитала – то есть перекоса предпочтений экономических агентов в пользу накоплений в иностранных активов, в том числе валютных вкладов внутри России.
«Ограничения валютные не должны создавать сложности для наших экономических субъектов, агентов, которые с большим трудом, но находят способы и расчетов, и ведения экономической деятельности. Поэтому в рамкой этой картины нужно искать, что здесь нужно поднастроить (с точки зрения валютного контроля. – "Ведомости")», – добавила председатель ЦБ.
Как позже пояснила председатель ЦБ журналистам, «мера по возврату обязательной продажи валютной выручки может не дать эффекта, которого от нее ждут». Это связано с тем, что значительную часть выручки экспортеры уже получают в рублях. Кроме того, если компания продает часть валютной выручки, она «уже может ее на следующий день обратно выкупить, а значит баланс спроса и предложения не меняется на рынке».
Основная мера – это увеличение привлекательности рублей, поэтому повышение ключевой ставки будет иметь свой эффект на курс, хотя и с лагом, добавила Набиуллина.
Впрочем, Центробанк планирует продлить действующие ограничения на операции с валютой в сентябре, добавила председатель ЦБ.
Глава Банка России в ходе заседания отметила, что «перед всеми этими событиями» (до начала спецоперации и введения санкций в феврале 2022 г. – «Ведомости») договорились с Министерством финансов, что нужно либерализовать меры валютного контроля, – речь про обязательную репатриацию и продажу валютной выручки. «Но применили их весной в совокупности с другими мерами, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке», – добавила глава регулятора.
В июле доллар торговался на Мосбирже по курсу около 90 руб./$. При этом с начала августа рубль начал ослабевать, и уже 14 августа курс впервые с марта превысил 101 руб./$. После того как Банк России объявил о внеочередном заседании, на котором 15 августа повысил ставку на 3,5 п. п. до 12%, курс откатился на 7% до 94,90 руб./$ (на 25 августа). При этом 31 августа на закрытии торгов доллар стоил уже 96,025 руб.
Власти решили пока не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и не вводить ограничения на движение капитала – к таким договоренностям пришли на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ. «Ведомости» писали об этом 16 августа. Кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий.
Как объясняли источники «Ведомостей», среди участников встречи сложился консенсус, что ужесточение валютного контроля – это крайняя мера, которая может влиять на курс лишь временно, маскируя при этом фундаментальные причины ослабления нацвалюты.
Обязательство продавать валютную выручку правительство ввело в конце февраля 2022 г. Тогда экспортерам необходимо было менять 80% доходов от всех внешнеторговых договоров в течение трех рабочих дней со дня их поступления. Позже эту долю снизили до 50%, а срок увеличили до 60 дней. Летом прошлого года все ограничения были отменены. В тот момент доллар на Мосбирже опускался ниже 55 руб.
Сейчас в России действуют валютные ограничения для физлиц. Граждане могут снять со своих валютных счетов до $10 000 (либо в эквиваленте, если речь о других иновалютах) в каждой организации, но при условии, что вклад открыт до 9 марта 2022 г. При этом физлицо не сможет получить более $10 000 с нескольких счетов в одном банке. Если же счет открыт после 9 марта, то получить деньги с него можно только в пересчете на рубли по рыночному курсу на день снятия. 1 августа ЦБ продлил ограничения до 9 марта 2023 г.