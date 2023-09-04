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Эксперты ФРС увидели риски начала в США периода фискального доминирования

Регулятор начнет напрямую выкупать новый госдолг по нулевой ставке
Антон Козлов
Pascal Lauener / Reuters

Перспектива перехода монетарных властей США к фискальному доминированию – системе, в которой риск неспособности правительства исполнять свои обязательства становится более значимым, чем разгон инфляции, – перестала быть надуманной. К таким выводам пришли эксперты ФРС в статье «Фискальное доминирование и возврат к нулевым ставкам по банковским резервам».

«Чисто арифметически тенденции роста государственного долга и дефицита бюджета США таковы, что в конечном итоге приведут к возмутительно высокому соотношению госдолга и ВВП», – пишет доцент центра экономики, политики и истории Техасского университета в Остине Чарльз Каломирис в статье для Федерального резервного банка Сент-Луиса (часть системы ФРС). В какой-то момент накопление обязательств бюджета и рост его дефицита могут начать «доминировать» над задачей центрального банка удерживать инфляцию, пишет Каломирис. Такой риск более чем реален в относительно недалекой перспективе, утверждает эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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