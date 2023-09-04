Эксперты ФРС увидели риски начала в США периода фискального доминирования

«Чисто арифметически тенденции роста государственного долга и дефицита бюджета США таковы, что в конечном итоге приведут к возмутительно высокому соотношению госдолга и ВВП», – пишет доцент центра экономики, политики и истории Техасского университета в Остине Чарльз Каломирис в статье для Федерального резервного банка Сент-Луиса (часть системы ФРС). В какой-то момент накопление обязательств бюджета и рост его дефицита могут начать «доминировать» над задачей центрального банка удерживать инфляцию, пишет Каломирис. Такой риск более чем реален в относительно недалекой перспективе, утверждает эксперт.