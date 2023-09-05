В Китае создается госорган по поддержке частного сектора

В Китае создается госорган по поддержке частного сектораСтимулировать бизнес необходимо из-за замедления экономики
В Китае создадут особый орган для содействия частному сектору экономики при Нацкомиссии по развитию и реформам (НКРР) – ведомстве по экономическому планированию. Об этом 4 сентября на брифинге заявил зампредседателя НКРР Цу Лян, сообщил китайский государственный телеканал CGTN. Бюро развития частной экономики станет структурой, отвечающей за координацию и внедрение мер поддержки частного бизнеса со стороны государства.
В обязанности бюро войдут отслеживание, изучение и анализ развития частного бизнеса, формулирование политики, способствующей росту инвестиций. Оно будет отвечать за создание механизма связи с частными предприятиями, за работу по повышению их международной конкурентоспособности. В августе НКРР уже внедрила ряд мер по снижению налогов, упрощению корпоративного управления и защите прав частного бизнеса.
Ранее «Ведомости» писали, что 29 августа председатель НКРР Чжэн Шаньцзе признал замедление роста экономики КНР и зафиксировал начало бюджетного стимулирования спроса. 28 августа министр финансов страны Лю Кунь заявил, что китайские власти хотят эффективно использовать механизм прямого доступа к бюджетным фондам, ускорив расходование их средств. Новые спецоблигации регионов выпустят до конца сентября, вырученные средства израсходуют до конца октября. Эти действия предпринимаются в духе курса, одобренного политбюро ЦК КПК 24 июля.
31 июля НКРР утвердила меры нефинансового стимулирования внутреннего спроса, включая снятие ряда потребительских ограничений, увеличение оплачиваемых отпусков, льгот для покупателей электромобилей, улучшение инфраструктуры и проведение массовых потребительских мероприятий.
В июле госстатуправление КНР сообщило, что ВВП Китая во II квартале 2023 г. вырос на 6,3% в годовом выражении. Показатель оказался хуже рыночных ожиданий на 1 п. п., а к I кварталу он вырос лишь на 0,8%. Рост розничных продаж в июне к июню прошлого года замедлился до 3,1% (при 12,7% в мае).
Новый орган – сигнал властей, что не только крупному бизнесу и инфраструктуре, но и малым и средним предприятиям (МСП) уделяется особое внимание на фоне надежд перезапустить спрос, уверен руководитель сектора экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Важно, что в условиях замедления роста экономики именно в секторе МСП работает до 70% занятых в КНР и он производит до 60% ее ВВП, говорит Луконин. «Сейчас встает проблема безработицы среди молодежи, достигающей 20%, ее могут решить именно МСП. Новая структура должна поддержать инвестиции бизнеса в основные фонды, за счет его развития стимулировать спрос на рабочую силу», – полагает эксперт.
Появление нового органа означает акцент на развитии МСП, согласен ведущий аналитик «Открытие инвестиций» Андрей Кочетков. «Это способ увеличить доходы населения и расширить потребительскую базу. Одной из возможных задач нового органа может быть и содействие обелению рынка, например банковских услуг», – полагает Кочетков. Новое бюро – очередной инструмент поддержки частного бизнеса в рамках существующей экономической политики, добавил руководитель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев. Деятельность бюро вряд ли будет ограничивать работу иностранных компаний, считает он. Создание органа, по мнению Карнеева, улучшит положение МСП, пострадавшего от американо-китайской торговой войны и пандемии.
Нововведения идут на фоне дискуссии в истеблишменте КНР о путях развития, напоминает Луконин. Регуляторы сейчас посылают сигнал, что частникам дадут помощь, а возврата к временам Мао Цзэдуна не будет. Китайские власти стремятся показать готовность отойти от резкой риторики в отношении бизнеса, использовавшейся в 2021 г., добавляет Карнеев. «Задача китайских властей – вернуться к балансу между государственным и частным сектором», – заключает эксперт.