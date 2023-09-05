В Китае создается госорган по поддержке частного сектора

Новый орган – сигнал властей, что не только крупному бизнесу и инфраструктуре, но и малым и средним предприятиям (МСП) уделяется особое внимание на фоне надежд перезапустить спрос, уверен руководитель сектора экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. Важно, что в условиях замедления роста экономики именно в секторе МСП работает до 70% занятых в КНР и он производит до 60% ее ВВП, говорит Луконин. «Сейчас встает проблема безработицы среди молодежи, достигающей 20%, ее могут решить именно МСП. Новая структура должна поддержать инвестиции бизнеса в основные фонды, за счет его развития стимулировать спрос на рабочую силу», – полагает эксперт.