Что предложат президенту на Госсовете по развитию рынка труда

Инициатив, которые обсуждались в рамках предварительных дискуссий, достаточно много, сказал журналистам глава Новгородской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика» Андрей Никитин. «Это совершенствование кадрового прогноза. Во-первых, сегодня он составляется каждым регионом по отдельности, и где-то даже по разной методике. В итоге мы не видим в целом по стране картинку, да и регионы часто ошибаются с результатами», – сказал он. Во-вторых, звучали предложения по повышению трудовой мобильности. Кроме того, необходимо федеральные образовательные инициативы увязать с региональной повесткой, добавил он. «Конечная цель – это исполнение поручения президента по подготовке миллиона специалистов со средним профессиональным образованием», – уточнил губернатор.