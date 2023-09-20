Что предложат президенту на Госсовете по развитию рынка труда

Что предложат президенту на Госсовете по развитию рынка трудаВ Великом Новгороде прошла предварительная дискуссия перед заседанием
В четверг, 21 сентября, в Великом Новгороде состоится заседание президиума Госсовета, посвященное развитию рынка труда. В среду, 20 сентября, проходят предварительные дискуссии, призванные сформировать консолидированные выводы экспертов по ряду направлений — завтра их представят президенту.
В президиум входят главы некоторых регионов, полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, помощник президента Игорь Левитин и др. Кроме того, по данным «Ведомостей», в заседании примут участие министр труда и соцзащиты Антон Котяков, вице-премьер Татьяна Голикова и помощник президента Максим Орешкин.
Обсуждение в среду коснулось вопросов привлечения на рынок труда еще не занятого населения и внутренней трудовой миграции, рассказал «Ведомостям» председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
На заседании будут обсуждаться уже поднятые ранее вопросы развития служб занятости, сообщил источник «Ведомостей», знакомый с ходом подготовки к Госсовету. Эта тема уже обсуждалась в Госдуме во время первого чтения законопроекта «О занятости населения».
В начале августа министр труда и соцзащиты Антон Котяков в интервью телеканалу «Россия-24» отметил, что в течение трех-четырех лет все центры занятости в стране пройдут модернизацию. Обновленные службы оказывают полный комплекс услуг, включая профориентацию, подготовку резюме, работу психологов, консультации по мерам поддержки, уточнил он. Сейчас, по словам чиновника, в российских центрах занятости зарегистрировано чуть больше 500 000 человек и это «низкий показатель».
Кроме того, добавил источник, во время Госсовета планируется обсудить целевое обучение студентов и изменения системы прогнозирования ситуации на рынке труда. Другой собеседник «Ведомостей», знакомый с ходом подготовки к заседанию президиума, заявил, что одна из сторон намерена попросить софинансирование строительства общежитий для вузов и ссузов.
В преддверии Госсовета общероссийская организация «Деловая Россия» направила в Минтруд свои предложения по улучшению ситуации на рынке труда, рассказал «Ведомостям» заместитель председателя сообщества Антон Данилов-Данильян. Среди них были, например, вопросы регулирования работы цифровых платформ и нового закона о занятости, уточнил он.
«По поводу дефицита кадров у нас нет единой позиции, потому что, на наш взгляд, нехватка специалистов неравномерна по отраслям. Дефицит испытывают прежде всего такие сферы, как транспорт и строительство», – сказал он, добавив, что при этом нельзя «широко открывать двери» для миграционных потоков.
В среду проходит предварительная дискуссия по ряду направлений, сообщил Шмаков. Участники предстоящего заседания были разбиты на рабочие группы, где прорабатывались более узкие вопросы, пояснил он. «В частности, я участвовал в обсуждении, посвященном развитию экономической активности населения», – сказал он, добавив, что круглый стол, на его взгляд, работает «достаточно эффективно».
«Сегодня подготавливаются выступления рабочих групп, руководители которых завтра на заседании представят коллективные выводы», – уточнил Шмаков. Самая актуальная тема, которая поднималась в ходе дискуссии, — это смена парадигмы рынка труда. Все предыдущие десятилетия в дефиците были рабочие места, сегодня же не хватает кадров. Поэтому «все усилия сегодня сосредоточены на выработку стимулирующих предложений по привлечению в экономику населения, которое в ней еще не задействовано», заявил он.
Для того чтобы задействовать эти резервы, предлагается целый ряд мер: переобучение, материальное стимулирование, повышение личной мотивации. Кроме того, обсуждался вопрос о том, как обеспечить переток рабочей силы из трудоизбыточных регионов вроде Кавказа туда, где кадров не хватает.
Основной задачей для государства остается использование внутренних ресурсов отдельных регионов и групп населения – молодежи, молодых мам, предпенсионеров и людей с ограниченными возможностями, заявил по итогам предварительного обсуждения журналистам помощник президента Максим Орешкин. По его словам, необходимо обеспечить им условия для работы и реализации. Кроме того, предприятиям необходимо понять, как повышать квалификацию своих сотрудников, а также инвестировать в современное оборудование и технологии, добавил чиновник.
Инициатив, которые обсуждались в рамках предварительных дискуссий, достаточно много, сказал журналистам глава Новгородской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика» Андрей Никитин. «Это совершенствование кадрового прогноза. Во-первых, сегодня он составляется каждым регионом по отдельности, и где-то даже по разной методике. В итоге мы не видим в целом по стране картинку, да и регионы часто ошибаются с результатами», – сказал он. Во-вторых, звучали предложения по повышению трудовой мобильности. Кроме того, необходимо федеральные образовательные инициативы увязать с региональной повесткой, добавил он. «Конечная цель – это исполнение поручения президента по подготовке миллиона специалистов со средним профессиональным образованием», – уточнил губернатор.
Наиболее важными вопросами при обсуждении рынка труда могут быть программа подготовки и переподготовки кадров и разработка квалификационных стандартов, считает руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. По его словам, в связи курсом на технологический суверенитет могут быть разработаны предложения, направленные на стимулирование обучения технических специалистов. «Стране нужно больше инженеров, чем менеджеров», – отметил он. Сохраняет актуальность вопрос и о возможности привлечения иностранной рабочей силы. Как объяснил экономист, ее привлечение осложняется геополитической ситуацией и падением курса рубля.
6 сентября министр экономического развития Максим Решетников на Форуме социальных инноваций регионов заявил, что аномально низкий уровень безработицы тормозит экономику страны. «Основная проблема – это человеческий ресурс. Это выражается и в крайне низком уровне безработицы: 3% – все-таки для нас это аномально. Это уже точно тормоз для развития экономики, а не какой-то плюс», – сказал он. Чиновник отметил, что дефицит кадров – и количественный, и качественный – является «серьезным системным вызовом».
По данным Росстата, уровень безработицы в июле этого года вновь обновил рекорд и составил 3% – это самый низкий показатель за всю историю наблюдений с 1991 г. Предыдущий минимум (3,1%) был зафиксирован месяцем ранее. Более половины (60%) российских работодателей, опрошенных Банком России в августе, заявили о нехватке сотрудников, говорится в свежем докладе регулятора «Региональная экономика». При этом 75% компаний стараются решить проблему, повышая зарплаты сотрудникам, следует из документа. Эксперты называют рост оплаты труда проинфляционным риском и серьезным вызовом для страны.