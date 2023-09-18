Инвестиции в интеллект

Есть и еще один аспект – развитие региональной системы образования. За последние пять лет отток молодежи из региона сократился на 15%. По данным Росстата, с 2021 г. перестала расти общая убыль населения. С прошлого года наметился миграционный прирост. Задача, чтобы к нам ехали для поступления на конкретные специальности в определенные учебные заведения со всей страны, – выполнима. В принципе, так было в Советском Союзе, где молодежь была гораздо мобильнее, чем сейчас. В масштабах страны это позволит приблизиться к решению одной из главных проблем – опустения обширных территорий и создания нескольких гипермегаполисов, куда стекается все активное население.