Инвестиции в интеллект

Инвестиции в интеллектПочему образование может стать драйвером развития экономики регионов
За год до смерти Петр Великий распорядился посадить на Карельском перешейке корабельную рощу, которая в будущем должна была стать источником первоклассного материала для кронштадтских верфей. Тогда же, в 1724-м, император издал указ об основании Санкт-Петербургского университета. Лиственницы растут долго – несколько столетий, и в середине XIX века начавшаяся эра железных пароходов поставила крест на задумке императора. Но в год, когда по планам Петра в Линдуловской роще должна была начаться рубка первых деревьев, на кронштадтском рейде бросил якорь первый в мире арктический ледокол «Ермак», над концепцией которого работал выпускник и профессор Санкт-Петербургского университета Дмитрий Менделеев.
Эта история о том, что мы не можем предугадать всех деталей технологического развития (и в наше время это еще сложнее, чем при Петре), но в любом случае способны создать для него базу, воспитав тех, кто обеспечит движение вперед.
Опыт руководства небольшим по населению историческим регионом, где нет никакой значимой добывающей промышленности, подталкивает меня к мысли, что драйвером роста для таких территорий, причем роста инновационного, должно быть именно образование.
В Великом Новгороде открывается первый в России Чемпионат высоких технологий по восьми перспективным направлениям: нейросети и большие данные, биопротезирование, создание имплантов, летающая робототехника... Для древнейшего города России это технологии не завтрашнего, а сегодняшнего дня: ими занимаются в ИНТЦ «Интеллектуальная электроника – Валдай» и входящих в него передовой инженерной школе университета «Распределенные системы управления технологическими процессами», дизайн-центре микроэлектроники, а также лаборатории научного центра мирового уровня «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение». Им посвящен проект «Школа 21». Так что выбор места проведения чемпионата вполне закономерен: к этому мы шли с конца прошлого десятилетия.
В 2017 г. в Новгородской области началась перезагрузка региональной системы профессионального образования. Работодателей включили в состав конкурсных комиссий по установлению контрольных цифр приема в колледжи и техникумы, спросили их о реальных кадровых потребностях. Ежегодно перечень направлений обучения актуализируется с учетом потребностей рынка труда.
Сейчас Новгородская область входит в топ-5 субъектов РФ по синхронизации подготовки кадров под запрос рынка труда. Сегодня доля трудоустроенных выпускников новгородских колледжей и техникумов составляет 79,3% при плановом общероссийском значении 62,5%. В 2022 г. систему профобразования для дальнейшего обучения выбрало 86,3% выпускников наших школ, что наглядно говорит о росте востребованности и престижа среднего профессионального образования.
Что мы для этого сделали? Была проведена реновация учебной базы, создано 100 высокотехнологических мастерских. В том числе не без помощи предприятий-партнеров, которые вошли в созданные при каждой образовательной организации попечительские советы.
Ключевое здесь как раз связка с производством. У каждого региона есть своя промышленная специализация, есть предприятия, хорошо известные еще с советских времен. Для Новгородской области, например, это микроэлектроника и химия. Наличие такой производственной базы и возможности получать реальный опыт делает знания действительно полезными, приближенными к жизни.
В 2024 г. в Новгородской области будет создано три образовательно-производственных кластера для таких отраслей, как строительство, радиоэлектроника и химическая промышленность, что позволит в более короткие сроки подготовить востребованные экономикой кадры.
Эти результаты не остались незамеченными со стороны тех, кто присматривается к Новгородской области для размещения новых производств. Ведь главная проблема сегодня, и не только у нас, – кадровый голод. Понятные решения власти в этом направлении увеличивают привлекательность региона.
Есть и еще один аспект – развитие региональной системы образования. За последние пять лет отток молодежи из региона сократился на 15%. По данным Росстата, с 2021 г. перестала расти общая убыль населения. С прошлого года наметился миграционный прирост. Задача, чтобы к нам ехали для поступления на конкретные специальности в определенные учебные заведения со всей страны, – выполнима. В принципе, так было в Советском Союзе, где молодежь была гораздо мобильнее, чем сейчас. В масштабах страны это позволит приблизиться к решению одной из главных проблем – опустения обширных территорий и создания нескольких гипермегаполисов, куда стекается все активное население.
Спрашивая работодателя, чему и как учить, государство, безусловно, не должно снимать с себя стратегическую роль: формирование стандартов и стимулов. Много качественных инструментов уже создано – ими надо пользоваться. Опыт работы АСИ (Никитин руководил агентством до назначения на должность губернатора. – «Ведомости») помог региону активно включиться в чемпионатное движение WorldSkills. В 2017 г. в финале соревнования наши ребята стартовали с одной компетенции, а в 2022 г. Новгородская область заняла 11-е место в рейтинге регионов-участников. Развито 89 компетенций по различным направлениям подготовки. Только в финалах чемпионата приняли участие более 800 новгородских студентов и школьников, завоевав 32 награды.
Эта работа дает результат. Вот молодой парень Никита Павлов из небольшого районного центра Холм в этом году окончил Новгородский строительный колледж. Студентом второго курса он принимал участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» и занял 1-е место. Уже на производственной практике Никита получил предложение о трудоустройстве. В следующем региональном этапе всероссийского чемпионата «Профессионалы» он участвовал в качестве эксперта. Сегодня Павлов работает на крупном промышленном предприятии, его заработная плата составляет более 50 000 руб. Для молодого начинающего специалиста в небольшом регионе это совсем не плохо.
Не стоит также забывать, что система образования – не вещь в себе. Это серьезная отрасль, сама создающая рабочие места, это большое количество людей, формирующее спрос. Поясню мысль на примере Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. Основой развития региона и самого вуза является концепция «Город – университет». Она включена в стратегию социально-экономического развития Новгородской области. Что это значит? В частности, совместное с университетом строительство комфортного для студентов, молодых специалистов кампуса. Великий Новгород станет кузницей кадров, перспективным и выгодным местом для самореализации и проживания.
Сейчас университет занимает 1-е место в стране по приросту совокупного приема. А ведь всего пять лет назад он был на грани закрытия. С 2017 по 2022 г. число обучающихся в университете выросло вдвое с 7000 до 14 000 человек. Сегодня более 90% выпускников университета трудоустраиваются по специальности. По нашим прогнозам, к 2030 г. в системе высшего образования региона будет учиться почти 27 000 студентов, а после того, как мы построим кампус и отремонтируем все университетские общежития, их число вырастет до 30 000.
Для Великого Новгорода с сегодняшним населением в 223 000 – серьезная доля. Новгород помолодеет. Молодежь будет формировать запрос на изменение городской среды, развитие сферы услуг, культуры, спорта. Появятся новые возможности для инновационных стартапов. Многие останутся здесь...
Но главное – концентрация образовательных учреждений создает ту самую интеллектуальную среду, без которой невозможно устойчивое технологическое развитие. Так работали советские наукограды, так задумывался в начале XX века образцовый инженерный вуз – Санкт-Петербургский политехнический, к созданию которого наряду с Сергеем Витте приложил руку депутат IV Государственной думы от Новгородской губернии Владимир Милютин. Там тоже начинали с создания не только учебных корпусов, но и библиотек, лабораторий, мастерских и комфортных современных общежитий для студентов – как сказали бы сейчас, с формирования экосистемы. И усилия оправдались промышленным ростом. Так что, инвестируя в образование сегодня, мы обеспечиваем инвестиции в экономику территорий завтра.