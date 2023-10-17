Правительство презентовало депутатам проект бюджета «с огромным импульсом»

Жить по средствам и не ходить с протянутой рукой – формула министра финансов Антона Силуанова (в центре на фото) из прошлого года. Сейчас в тренде другое – «огромный бюджетный импульс», о чем министр и доложил на презентации ­документа в Госдуме / Пресс-служба Госдумы