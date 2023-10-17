Правительство презентовало депутатам проект бюджета «с огромным импульсом»В реальном выражении расходы растут не так заметно
Правительство впервые официально представило в Госдуме проект федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг. На заседании профильного комитета документ презентовал министр финансов Антон Силуанов. Нынешний проект бюджета сам министр ранее описывал как «действительно непростой», но звучали и более экспрессивные оценки. В частности, председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза Дмитрий Медведев характеризовал его как «крайне напряженный».
Силуанов напомнил участникам заседания комитета по бюджету, что объем трат в 2024 г. составит 36,6 трлн руб., тогда как в текущем году он оценивается в 30 трлн руб. «Бюджетный импульс огромный», – заявил министр.
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам