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Правительство презентовало депутатам проект бюджета «с огромным импульсом»

В реальном выражении расходы растут не так заметно
Софья Ермакова
Жить по средствам и не ходить с протянутой рукой – формула министра финансов Антона Силуанова (в центре на фото) из прошлого года. Сейчас в тренде другое – «огромный бюджетный импульс», о чем министр и доложил на презентации ­документа в Госдуме / Пресс-служба Госдумы

Правительство впервые официально представило в Госдуме проект федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 гг. На заседании профильного комитета документ презентовал министр финансов Антон Силуанов. Нынешний проект бюджета сам министр ранее описывал как «действительно непростой», но звучали и более экспрессивные оценки. В частности, председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза Дмитрий Медведев характеризовал его как «крайне напряженный».

Силуанов напомнил участникам заседания комитета по бюджету, что объем трат в 2024 г. составит 36,6 трлн руб., тогда как в текущем году он оценивается в 30 трлн руб. «Бюджетный импульс огромный», – заявил министр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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