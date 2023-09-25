Как правительство собирается резко увеличить параметры федерального бюджета

В следующем году правительство ожидает резкого роста доходов и расходов казны, а также сокращения дефицита, следует из материалов к проекту бюджета (есть у «Ведомостей»). Поступления увеличатся на 34% – с 26,1 трлн руб. (17,4% ВВП), которые запланированы в 2023 г., до 35 трлн руб. (19,4% ВВП) в 2024 г. Траты вырастут на 26% – с 29 трлн руб. (19,4% ВВП) в 2023 г. до 36,6 трлн руб. (20,4% ВВП) в 2024 г.