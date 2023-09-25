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Как правительство собирается резко увеличить параметры федерального бюджета

Одобренный проект документа предполагает рост доходов на треть, а расходов – на 26%
Анастасия Бойко Дарья Мосолкина
Евгений Разумный / Ведомости

В следующем году правительство ожидает резкого роста доходов и расходов казны, а также сокращения дефицита, следует из материалов к проекту бюджета (есть у «Ведомостей»). Поступления увеличатся на 34% – с 26,1 трлн руб. (17,4% ВВП), которые запланированы в 2023 г., до 35 трлн руб. (19,4% ВВП) в 2024 г. Траты вырастут на 26% – с 29 трлн руб. (19,4% ВВП) в 2023 г. до 36,6 трлн руб. (20,4% ВВП) в 2024 г.

Федеральный бюджет сверстан с дефицитом на все три года: он составит 1,6 трлн руб. в следующем году, 0,9 трлн руб. в 2025 г. и 1,5 трлн в 2026 г. Правительство запланировало сокращение дефицита по сравнению с действующим трехлетним бюджетом (предполагает 2,2 трлн руб. в 2024 г. и 1,3 ­трлн руб. в 2025 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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