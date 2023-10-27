Госдума приняла «напряженный бюджет» в первом чтении

Министр финансов охарактеризовал бюджет как «напряженный» и отметил, что расходы казны увеличиваются в следующем году вдвое по сравнению с 2019 г. Правительство планирует в 2024 г. рост расходов бюджета на 22% по сравнению с этим годом до 36,6 трлн руб., доходов – на 29% до 35 трлн руб. Как отмечал ранее Силуанов, бюджетный импульс «огромный». В 2025 г. поступления казны составят 33,5 трлн руб., в 2026 г. – 34 трлн руб., траты планируются на уровне 34,4 трлн и 35,6 трлн руб. соответственно. Ближайшие три года бюджет будет дефицитным: в 2024 г. дефицит составит 1,6 трлн руб., в 2025 г. – 900 млрд руб., в 2026 г. – 1,5 трлн руб. Для его покрытия правительство планирует использовать средства ФНБ в размере 1,3 трлн руб. в 2024 г., а также наращивать госзаимствования. Госдолг будет расти примерно на 4 трлн руб. в год и к 2026 г. составит 40 трлн руб. (19,8% ВВП).