Госдума приняла «напряженный бюджет» в первом чтении

Госдума приняла «напряженный бюджет» в первом чтенииПомешать реализации планов может крепкий рубль и более высокие процентные ставки, считают эксперты
Проект федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025–2026 гг. принят Госдумой в первом чтении. Большинство депутатов (320 человек, или 71% всех участников голосования) проголосовали «за». Министр финансов Антон Силуанов, представляя его депутатам в ходе пленарного заседания, вновь подтвердил три приоритета, которые отражены в главном финансовом документе страны: обеспечение обороны и безопасности, выполнение всех социальных обязательств, обеспечение технологической независимости. Силуанов отметил, что текущий проект бюджета – «сложнейший документ», работа над которым велась с мая. Правительство внесло бюджет на 15 дней позже, чем это предусмотрено законом, отметил глава комитета по бюджету Андрей Макаров.
Министр финансов охарактеризовал бюджет как «напряженный» и отметил, что расходы казны увеличиваются в следующем году вдвое по сравнению с 2019 г. Правительство планирует в 2024 г. рост расходов бюджета на 22% по сравнению с этим годом до 36,6 трлн руб., доходов – на 29% до 35 трлн руб. Как отмечал ранее Силуанов, бюджетный импульс «огромный». В 2025 г. поступления казны составят 33,5 трлн руб., в 2026 г. – 34 трлн руб., траты планируются на уровне 34,4 трлн и 35,6 трлн руб. соответственно. Ближайшие три года бюджет будет дефицитным: в 2024 г. дефицит составит 1,6 трлн руб., в 2025 г. – 900 млрд руб., в 2026 г. – 1,5 трлн руб. Для его покрытия правительство планирует использовать средства ФНБ в размере 1,3 трлн руб. в 2024 г., а также наращивать госзаимствования. Госдолг будет расти примерно на 4 трлн руб. в год и к 2026 г. составит 40 трлн руб. (19,8% ВВП).