Как шла думская дискуссия о судьбе «бюджета победы»Большинство депутатов поддержали проект главного финансового документа в первом чтении
За проект федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг. в первом чтении в Госдуме проголосовали 320 депутатов, против – 80 человек, еще 50 депутатов не голосовали. В «Единой России» единогласно поддержали проект бюджета: «за» проголосовал 291 человек (33 депутата не голосовали). У ЛДПР проголосовали «за» 18 депутатов (четверо не голосовали). У «Новых людей» 11 человек проголосовали «за» (четверо не голосовали).
Против проекта бюджета проголосовали депутаты КПРФ и «Справедливой России – За правду» (СРЗП). У КПРФ против проголосовали все 57 депутатов – это все депутаты фракции, ни один не пропустил рассмотрение бюджета. У СРЗП против проголосовали 22 человека (шестеро не голосовали). Против также проголосовала депутат Оксана Дмитриева, которая ни в какой фракции не состоит, а второй внефракционный депутат Евгений Марченко не голосовал.
Во время выступления фракций лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что Госдума принимает бюджет в тяжелых условиях, а победным он будет, «если мы ликвидируем раздвоенность власти и выполним послание президента». Главное же, чтобы «и фронт, и тыл действовали заодно». Коммунист отметил, что в проекте бюджета растет раздел, «связанный с военной нашей операцией, и это правильно», а также – растет долг, и в конце 2026 г. по долгам «будем платить 2,5 трлн».
В последнем необходимости нет, и если бы приняли предложения КПРФ, то бюджет был бы «бюджетом развития». Говорил Зюганов и о многом другом: о «национальных интересах», которым противоречат ЕГЭ и Болонская система; что деньги уходят в офшоры; что «капитализм зашел в тупик», но зато «село дало хороший урожай» – несмотря на тарифы и стоимость солярки.
Коллеги, деньги были, деньги будут, что примечательно, деньги есть даже сейчас, и это хорошо.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что если депутаты не примут бюджет, то в мире скажут, что «Россия разорвана в клочья» (впрочем, о таких рисках последние десятилетия никто всерьез не говорил). Он заявил, что нынешний бюджет можно назвать «Все для фронта, все для победы», поэтому надо «не хайповать, а плечом к плечу работать на победу». Дальше Слуцкий критиковал Зюганова и говорил про поддержку села. «Нам раскалываться сейчас, когда наши враги ждут между нами раскола, когда они ждут, что сегодня по бюджету мы проголосуем по-разному, ни в коем случае нельзя»», – завершил он свое выступление.
И если Слуцкий ругал позицию Зюганова по бюджету, то замруководителя фракции СРЗП Валерий Гартунг начал с критики слов лидера ЛДПР о том, что «оказывается, у нас бюджет победы». Чтобы нынешний бюджет был бюджетом победы, должны сплотиться не только фракции, но и сектора экономики, сказал Гартунг: «А не должны одни жить, а другие, извините меня, с хлеба на квас перебиваться». Затем он раскритиковал высокую ставку, темпы роста экономики и завершил на словах «перефразирую нашего великого комментатора Николай Озерова: такой бюджет нам не нужен».
Депутат Роза Чемерис из «Новых людей» сказала, что бюджет получился, как «средняя температура по больнице 36,6». «Коллеги, деньги были, деньги будут, что примечательно, деньги есть даже сейчас, и это хорошо», – перефразировала она известную цитату. Вопрос в том, как будут потрачены деньги, сказала она. Дальше Чемерис поблагодарила Минфин за увеличение финансирования Фонда развития промышленности, но покритиковала за снижение расходов на образование и здравоохранение. По ее словам, понятно, что необходим рост расходов на оборону, но нужно обеспечить синергию технологий ОПК и гражданского сектора.
«В 20 веке мы в СССР приспосабливали под мирные нужды самые разные военные разработки: нержавеющую сталь, застежки и молнии, банки крови. Коллеги, потом военное дело дало человечеству технологии GPS, микроволновые печи, интернет. Такой опыт был в СССР. Нужно и сейчас двигаться синхронно оборонному комплексу и всей остальной промышленности, взаимно обогащая друг друга, потому что если мы не будем развиваться, мы безнадежно отстанем», – сказала она в завершение.
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам, единоросс Андрей Макаров сказал, что главное – социальная программа, которая выражена в посланиях президента. Кроме расходов на оборону важно исполнение социальных обязательств, сказал он. «Ну не должны пенсионеры бросаться к телевизору каждый день и смотреть, какие там новые санкции, какая цена на нефть, будут им платить пенсии или нет. Вот выполнение социальных обязательств при любых условиях – вот для нас это абсолютный приоритет», – продолжил Макаров.
Потом Макаров рассказал, что «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди» «не просто отпахали весь бюджет, мы вместе встречались с руководителями министерств и ведомств по тем вопросам, которые были у фракций, вместе решали эти вопросы». По его мнению, на самом деле бенефициары бюджета – это социальная политика, здравоохранение, образование, культура и кинематография, ЖКХ. И предложил Зюганову уволить помощников, которые ему сказали, что сокращаются расходы, в частности на ЖКХ.
Депутат понадеялся, что за бюджет проголосуют все фракции, потому что это «вопрос нашей ответственности перед страной, перед нашими гражданами». «Тут прозвучало – мы готовы объединиться, только вот сделайте это и это. Судя по этим словам, перед тем как объединиться, а это уже писал Владимир Ильич Ленин, нам надо решительно и определенно размежеваться», – совершенно неожиданно завершил Макаров.