Как шла думская дискуссия о судьбе «бюджета победы»

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что если депутаты не примут бюджет, то в мире скажут, что «Россия разорвана в клочья» (впрочем, о таких рисках последние десятилетия никто всерьез не говорил). Он заявил, что нынешний бюджет можно назвать «Все для фронта, все для победы», поэтому надо «не хайповать, а плечом к плечу работать на победу». Дальше Слуцкий критиковал Зюганова и говорил про поддержку села. «Нам раскалываться сейчас, когда наши враги ждут между нами раскола, когда они ждут, что сегодня по бюджету мы проголосуем по-разному, ни в коем случае нельзя»», – завершил он свое выступление.