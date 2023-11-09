О чем говорила Набиуллина в Госдуме. Главное

27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в релизе ЦБ объяснил тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора. Регулятор 27 октября также обновил прогноз по годовой инфляции: теперь регулятор ожидает, что по итогам 2023 г. она сложится в диапазоне 7-7,5% (прошлый был – 6-7%). В следующем году она снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.