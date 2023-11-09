О чем говорила Набиуллина в Госдуме. Главное

О чем говорила Набиуллина в Госдуме. ГлавноеНа заседании думских комитетов оценили шаги денежно-кредитной политики до 2026 года
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина выступила на совместном заседании комитетов Госдумы по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике, посвященном рассмотрению «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов». «Ведомости» собрали главные заявления главы ЦБ.
Об инфляции и ставке
Пик инфляционного давления в России уже пройден в III квартале, по итогам 2023 г. инфляция будет на уровне 7-7,5%. Годовая инфляция начнет снижаться весной, а возвращение же показателя к цели 4% ожидается к концу уже следующего года. По мере замедления роста цен регулятор начнет снижать и ключевую ставку, которая была повышена на последнем заседании до 15%.
«Чтобы вернуть инфляцию к цели в конце 2024 г., нам придется поддерживать жесткую денежно-кредитную политику в течение нескольких кварталов, темпы роста кредитования замедлятся, но, хочу подчеркнуть, в следующем году, по нашему прогнозу, темпы кредитования останутся положительными, то есть продолжат вносить вклад в развитие экономики», – рассказала Набиуллина.
Председатель ЦБ также вновь не исключила повышение ставки до конца года. В ходе заседания она также обратила внимание на начавшееся возвращение населением наличных в банки. «Сейчас ставки по депозитам стали снова привлекательными – 13-14% – это хорошая доходность безрисковых вложений», – отметила она.
О рубле
Ослабление национальной валюты в июле-августе обусловлено устойчивым инфляционным давлением, а не изменением внешних условий. «Количество рублей, которое претендует на тот же самый объем долларов, юаней, евро и другой валюты, выросло, в том числе, благодаря высокой кредитной активности», – отметила Набиуллина. Поддерживаемая регулятором жесткая ДКП предотвращает в свою очередь «самоподдерживающуюся девальвацию из-за инфляционной спирали».
О главной проблеме экономики
Нехватка рабочей силы, а не денег является главной проблемой российской экономики – это видно и по опросам предприятий, считает глава ЦБ. Безработица в 3% означает, что сейчас в экономике сложилась ситуация, когда практически не осталось рабочих рук. Особенно остро нехватка кадров ощущается в машиностроении и химической промышленности. «Для дальнейшего роста экономики РФ нужно повышение производительности труда», – подчеркнула председатель ЦБ.
Трансформация экономики страны продолжится в ближайшие два года, причем темпы роста станут более умеренными после очень быстрых темпов восстановления, выход на траекторию сбалансированного роста на 1,5-2,5% ожидается в 2026 г.
О специальном продукте для закредитованных клиентов
Регулятор поддерживает идею ввести специальный продукт для клиентов с высокой долговой нагрузкой. В ходе обсуждения депутаты отметили, что такой продукт позволил бы избежать ситуаций, когда банки отправляют клиентов в МФО за дорогими займами. «С нашей стороны в ближайшее время будет настроено регулирование <...> для того, чтобы этот кредит появился», – сказала Набиуллина.
О криптовалютах
ЦБ много спорил с Минфином о криптовалюте, но сейчас на эту тему ведомства «кажется, договорились» и вопросов со стороны ЦБ быть не должно», рассказала Набиуллина. Регулятор поддерживает развитие выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) в случаях, когда «есть ответственный эмитент», а права инвесторов защищены, а также использование крипты в международных расчетах.
27 октября совет директоров Банка России в четвертый раз повысил ключевую ставку – сразу на 2 п. п. до 15%. Необходимость ужесточения денежно-кредитной политики в релизе ЦБ объяснил тем, что текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий регулятора. Регулятор 27 октября также обновил прогноз по годовой инфляции: теперь регулятор ожидает, что по итогам 2023 г. она сложится в диапазоне 7-7,5% (прошлый был – 6-7%). В следующем году она снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.