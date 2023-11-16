Госдума одобрила во втором чтении бюджет с рекордными поправками

Выступление министра финансов Антона Силуанова перед депутатами было предельно кратким и лаконичным. Он лишь напомнил, что в рамках трехлетки перераспределению подлежат почти 7 трлн руб. расходов, а также попросил Госдуму поддержать бюджет. «Мы много что сделали, много что улучшили», – сообщил Силуанов. Как ранее писали «Ведомости», общий объем поправок правительства ко второму чтению составил 6,7 трлн руб. на 2024–2026 гг. Из них 4 трлн руб. – в закрытой части, сообщил представитель Минфина. Депутаты фракции «Единая Россия» внесли предложения еще на 138,6 млрд руб. Среди их инициатив – стимулирование спроса на покупку транспортных средств бизнесом и гражданами (скидка семьям с детьми), а также обеспечение комплексного развития сельских территорий.