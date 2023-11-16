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Госдума одобрила во втором чтении бюджет с рекордными поправками

Депутаты согласовали распределение почти 7 трлн рублей
Софья Ермакова
Министр финансов Антон Силуанов (на фото справа) кратко и лаконично попросил Госдуму поддержать бюджет / Пресс-служба Госдумы

Госдума на пленарном заседании в среду, 15 ноября, одобрила в основном, втором чтении проект федерального бюджета на 2024–2026 гг. За его принятие проголосовали 328 депутатов, против – 78. К принятию рекомендованы 768 поправок из 920 предложенных, сообщил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. В открытой части казны распределены средства на 3,25 трлн руб., уточнил он. Первое чтение законопроект прошел 26 октября, а третье запланировано на 17 ноября.

Выступление министра финансов Антона Силуанова перед депутатами было предельно кратким и лаконичным. Он лишь напомнил, что в рамках трехлетки перераспределению подлежат почти 7 трлн руб. расходов, а также попросил Госдуму поддержать бюджет. «Мы много что сделали, много что улучшили», – сообщил Силуанов. Как ранее писали «Ведомости», общий объем поправок правительства ко второму чтению составил 6,7 трлн руб. на 2024–2026 гг. Из них 4 трлн руб. – в закрытой части, сообщил представитель Минфина. Депутаты фракции «Единая Россия» внесли предложения еще на 138,6 млрд руб. Среди их инициатив – стимулирование спроса на покупку транспортных средств бизнесом и гражданами (скидка семьям с детьми), а также обеспечение комплексного развития сельских территорий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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