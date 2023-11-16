Госдума одобрила во втором чтении бюджет с рекордными поправками

Госдума одобрила во втором чтении бюджет с рекордными поправкамиДепутаты согласовали распределение почти 7 трлн рублей
Госдума на пленарном заседании в среду, 15 ноября, одобрила в основном, втором чтении проект федерального бюджета на 2024–2026 гг. За его принятие проголосовали 328 депутатов, против – 78. К принятию рекомендованы 768 поправок из 920 предложенных, сообщил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. В открытой части казны распределены средства на 3,25 трлн руб., уточнил он. Первое чтение законопроект прошел 26 октября, а третье запланировано на 17 ноября.
Выступление министра финансов Антона Силуанова перед депутатами было предельно кратким и лаконичным. Он лишь напомнил, что в рамках трехлетки перераспределению подлежат почти 7 трлн руб. расходов, а также попросил Госдуму поддержать бюджет. «Мы много что сделали, много что улучшили», – сообщил Силуанов. Как ранее писали «Ведомости», общий объем поправок правительства ко второму чтению составил 6,7 трлн руб. на 2024–2026 гг. Из них 4 трлн руб. – в закрытой части, сообщил представитель Минфина. Депутаты фракции «Единая Россия» внесли предложения еще на 138,6 млрд руб. Среди их инициатив – стимулирование спроса на покупку транспортных средств бизнесом и гражданами (скидка семьям с детьми), а также обеспечение комплексного развития сельских территорий.