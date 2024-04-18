Джо Байден призвал ввести дополнительные пошлины на сталь и алюминий из Китая

В октябре 2023 г. газета Financial Times писала, что США и ЕС приблизились к заключению глобального соглашения об устойчивом производстве стали и алюминия (GSA), которое включает ограничение экспорта китайских металлов, но до сих пор этого так и не произошло. Сейчас на долю Китая приходится около 54% мирового производства стали. Если в 2014 г. США закупили в Китае около 3 млн т стальной продукции, то в 2023 г. такие поставки составили всего 600 000 т (на сумму $900 млн) при общем объеме американского импорта в 25,6 млн т. Китай также поставил на американский рынок 200 000 т алюминия на сумму $750 млн при общем объеме поставок в 5,46 млн т.