Джо Байден призвал ввести дополнительные пошлины на сталь и алюминий из Китая

Джо Байден призвал ввести дополнительные пошлины на сталь и алюминий из КитаяЭто лишь один из его протекционистских шагов перед выборами президента
Президент США Джо Байден призвал Торговое представительство (регулятор внешней торговли) повысить импортные тарифы в 3 раза на некоторые виды китайской стали и алюминия из-за «недобросовестной конкуренции», сообщается на сайте Белого дома. Обоснованием для таких действий стала защита американских сталелитейных предприятий от действий игроков, «которые не играют по правилам и наводняют рынок дешевой продукцией». Новые пошлины будут введены на те виды продукции, импортные пошлины на которые сейчас составляют 7,5%.
Как пишет газета The Wall Street Journal (WSJ), подобная мера станет дополнением к введенным в марте 2018 г. бывшим президентом США Дональдом Трампом пошлинам в 25 и 10% на сталь и алюминий «по соображениям нацбезопасности». Как утверждает высокопоставленный представитель администрации Байдена, анонсированное сейчас повышение тарифов затронет лишь 0,6% от всего американского отраслевого спроса. Кроме того, высокопоставленные американские чиновники отправятся в Мексику в рамках работы по противодействию «уклонению Китая и других стран» от пошлин на сталь и алюминий.
Известно, что 17 апреля Байден планирует обсудить упомянутые протекционистские шаги в металлургии с членами профсоюза сталелитейной отрасли United Steelworkers в Питтсбурге, который находится в политически важном «колеблющемся» штате Пенсильвания. Этот шаг может позволить укрепить его позиции в нем незадолго до ноябрьских президентских выборов. Байден также намерен повторить свою позицию о необходимости сохранения в американской собственности компании United States Steel Corp., о покупке которой в декабре 2023 г. объявила японская Nippon Steel Corporation за $14,9 млрд. Закрытие сделки запланировано на III квартал 2024 г.
При этом на сайте Белого дома говорится и о начале расследования Торговым представительством США «недобросовестных практик» Китая в сфере судостроения, судоходства и логистики. Это произошло после поступления 12 марта жалобы группы из пяти американских профсоюзов на действия китайского правительства, которое якобы способствует субсидированию этих отраслей. Кроме того, в Белом доме, по сообщению WSJ, изучают возможность повышения тарифов на более широкий спектр поставляемых из Китая в США продукции, включая электромобили, аккумуляторы и солнечные батареи.
Вместе с тем торговый представитель США Кэтрин Тай накануне заявила конгрессменам о скором подведении итогов двухлетней работы по возможному пересмотру тарифов эпохи Трампа. А в январе 2024 г. газета Washington Post сообщала, что в частных беседах Трамп обсуждает с советниками возможность введения пошлин в размере 60% на весь китайский импорт в случае своей победы на выборах.
В октябре 2023 г. газета Financial Times писала, что США и ЕС приблизились к заключению глобального соглашения об устойчивом производстве стали и алюминия (GSA), которое включает ограничение экспорта китайских металлов, но до сих пор этого так и не произошло. Сейчас на долю Китая приходится около 54% мирового производства стали. Если в 2014 г. США закупили в Китае около 3 млн т стальной продукции, то в 2023 г. такие поставки составили всего 600 000 т (на сумму $900 млн) при общем объеме американского импорта в 25,6 млн т. Китай также поставил на американский рынок 200 000 т алюминия на сумму $750 млн при общем объеме поставок в 5,46 млн т.
Основными экспортерами стали в США являются Канада, Мексика, Бразилия и Южная Корея, отмечает руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. Всего Китай производит более 1 млрд тонн стали в год, и только в I квартале 2024 г. Китай экспортировал 25,8 млн т стали. Таким образом, экспорт стали в США для Китая не существенен, добавляет Красноженов.
Что касается алюминия, то здесь в 2023 г. Китай был вторым крупнейшим экспортером данного металла в США, а крупнейшим поставщиком туда остается Канада с долей более 40%. Китай может перенаправить поставляемые объемы на другие рынки, считает Красноженов. И, как показывает практика, при введении импортных пошлин рост цены переносится на конечного потребителя на американском рынке, заключает эксперт.
Новые шаги Байдена укладываются в логику глобального противостояния США и Китая, говорит научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. Эта долгосрочная тенденция связана с претензиями со стороны Китая на экономическое лидерство в мире, и для удержания своих позиций США используют целый арсенал внешнеполитических средств, среди которых санкции и тарифы. Объективные условия развития мировой экономики и нарастающая конкуренция со стороны КНР подталкивают разные американские администрации продолжать подобного рода политику. При этом если Трамп снова окажется у власти, то его действия в отношении Китая будут еще более жесткими и резкими, считает Сокольщик.