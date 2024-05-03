Минэк предложил бизнесу отчитываться о вкладе в достижение национальных целей

Какие национальные цели развития обозначил президент

После инаугурации на четвертый президентский срок в 2018 г. Путин установил перечень национальных целей развития, которых нужно было достичь к 2024 г. При этом в 2020 г. список решили пересмотреть из-за последствий для экономики от пандемии. Достижение прогнозных значений по ним перенесли на 2030 г.

В частности, в обновленном документе была поставлена задача повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 г., улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, рост доли домохозяйств с доступом в интернет до 97% и увеличение вложений в отечественные разработки в сфере IT в четыре раза к 2019 г. При этом новый перечень, установленный в 2020 г., оказался скромнее предыдущего: например, в него не вошла задача войти в первую пятерку экономик мира.