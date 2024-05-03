Минэк предложил бизнесу отчитываться о вкладе в достижение национальных целей

Минэк предложил бизнесу отчитываться о вкладе в достижение национальных целейКомпании будут раскрывать траты на формирование духовно-нравственных ценностей и поддержку семей
Минэкономразвития разработало единый стандарт нефинансовой отчетности компаний, которая будет отражать не только их достижения в сфере ESG, но и вклад в реализацию национальных целей развития России, обозначенных президентом. Проект соответствующего приказа министра Максима Решетникова есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель министерства. По его словам, документ был представлен бизнесу и общественным организациям на заседании Экспертного совета по устойчивому развитию при министерстве, которое состоялось 26 апреля под руководством Решетникова.
Стандарт предлагается применять на добровольной основе компаниям, заинтересованным в раскрытии информации об устойчивом развитии и повышении информационной прозрачности своей деятельности, следует из проекта приказа. В первую очередь он предназначен для госкомпаний, крупных хозяйственных обществ с выручкой от 10 млрд руб., а также организаций, акции которых торгуются на бирже.
Применение нового стандарта позволит унифицировать отчетность об устойчивом развитии, чтобы сопоставлять результаты деятельности компаний, работающих в различных отраслях, добавил представитель Минэка. В нем предлагается раскрывать сведения о соблюдении компаниями принципов ответственного ведения бизнеса, в том числе вкладе в стратегическое развитие страны, о поддержке социальных программ и реализации проектов по охране окружающей среды.
Стандарт – это продолжение методических рекомендаций министерства, опубликованных в ноябре 2023 г., пояснил «Ведомостям» представитель Минэка. «По итогам издания методических рекомендаций мы собирали обратную связь и смотрели на реакцию рынка. Мы поняли, что подход на основе мягкого регулирования достаточно позитивно воспринимается бизнесом. Поэтому в продолжение рекомендаций был создан более детализированный и системный документ – первый российский стандарт», – рассказал собеседник.
В нем подробно прописано, на каких принципах должна строиться деятельность компании, если она хочет соответствовать целям устойчивого развития, пояснил представитель министерства. Кроме того, в стандарте расширен перечень показателей и предложено обозначать по ним целевые значения. Таким образом, новый документ поможет формировать более полный ESG-профиль компании, резюмировал собеседник. При его создании Минэк опирался на международные стандарты раскрытия отчетности об устойчивом развитии, такие как GRI и ЮНКТАД, потому что многие компании развиваются не только в России, но и на иностранных биржах.
Изначально Минэк собирался сделать раскрытие отчетности об устойчивом развитии обязательным: в 2022 г. ведомство разработало очередную версию законопроекта, который вводил это требование. В правительстве было принято решение отойти от идеи разработки законопроекта и сконцентрироваться на создании единого стандарта добровольного раскрытия отчетности, пояснил представитель Минэка. Против принятия законопроекта выступали в РСПП, скептически были настроены и крупнейшие компании, писал в прошлом году «Интерфакс».
Национальные приоритеты
Помимо стандартных ESG-индикаторов Минэк определил 20 показателей, отражающих вклад компании в реализацию пяти национальных целей развития. Вкладом в достижение цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» считаются, например, расходы организации на программы поддержки семьи и родительства, здоровья работников и местного населения, развитие массового спорта. К таким расходам относятся доплаты к пособиям по временной нетрудоспособности работника в связи с уходом за больным ребенком, компенсация услуг по присмотру за детьми или организация корпоративного детского сада, а также программа переобучения и реинтеграции работников любого пола при возвращении из декрета.
Помочь в реализации национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» организация может через расходы на поддержку образования, НИОКР, развитие инфраструктуры в сфере культуры. Отдельным показателем в отчетности будет объем трат на инициативы и проекты, направленные на формирование духовно-нравственных и культурных ценностей. К ним относятся мероприятия, нацеленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, проекты в области разных видов искусства и выставки в музеях.
Какие национальные цели развития обозначил президент
После инаугурации на четвертый президентский срок в 2018 г. Путин установил перечень национальных целей развития, которых нужно было достичь к 2024 г. При этом в 2020 г. список решили пересмотреть из-за последствий для экономики от пандемии. Достижение прогнозных значений по ним перенесли на 2030 г.
В частности, в обновленном документе была поставлена задача повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 г., улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно, рост доли домохозяйств с доступом в интернет до 97% и увеличение вложений в отечественные разработки в сфере IT в четыре раза к 2019 г. При этом новый перечень, установленный в 2020 г., оказался скромнее предыдущего: например, в него не вошла задача войти в первую пятерку экономик мира.
Цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» предполагает, что компания будет тратиться на улучшение жилищных условий работников и местного населения, вкладываться в благоустройство и комплексное развитие городов и повышение качества дорог. В частности, компаниям предлагается вводить льготную ипотеку для сотрудников и компенсировать расходы на покупку жилья, строить для них и местных жителей частные дома или проводить капитальный ремонт.
Вкладом в реализацию целей «Достойный эффективный труд и успешное предпринимательство» и «Цифровая трансформация», согласно новому стандарту, будут считаться расходы на обучение работников и софинансирование взносов в негосударственные пенсионные фонды, а также обеспечение доступа к интернету в удаленных регионах и поддержка отечественных IT-разработок.
Сигнал для инвесторов
Новый стандарт, с одной стороны, соответствует тренду мягкого регулирования рынка раскрытия, а с другой – придает ему все более четкие очертания и приближает к раскрытию в духе МСФО, тем самым повышая значимость повестки устойчивого развития до уровня привычных финансовых метрик, считает директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству Дом.РФ Марина Слуцкая. Показатели, отражающие вклад организаций в реализацию национальных целей развития России, добавят соревновательный эффект в подготовку документов, ожидает она.
Появление таких стандартов – это позитивный сигнал, так как он позволит инвесторам принимать решения в условиях, когда некоторые компании не публикуют финансовую отчетность из-за санкций, считает председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы Добро.РФ Артем Метелев («Единая Россия»). Нефинансовая отчетность помогает банкам, государству и обществу определять свое отношение к компании по ее делам, а не только прибыли, считает он.
Кроме того, депутат полагает, что после унификации отчетов компании начнут сравнивать свои результаты, что неизбежно разовьет здоровую конкуренцию и повлечет рост эффективности и общественной пользы. Например, местные НКО смогут предлагать более адресные решения и находить партнеров. Государство, в свою очередь, получит инструмент навигации для участия бизнеса в повестке развития страны, сможет давать справедливую оценку и поощрять лучших, отметил Метелев.