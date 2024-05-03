Правительство России ввело временный запрет на экспорт сахара

Правительство России ввело временный запрет на экспорт сахараПри этом поставки будут возможны в страны ЕАЭС в определенных объемах
Российское правительство приняло решение ввести временный запрет на экспорт сахара, предусмотрев исключения из данного правила в ряде случаев, сообщает пресс-служба кабмина.
«В России вводится временный запрет на вывоз тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Постановление об этом подписано», – говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничение будет действовать до 31 августа 2024 г. Данное решение направлено на поддержку стабильности внутреннего продовольственного рынка. Постановление также предусматривает некоторые исключения, которые касаются стран ЕАЭС, – поставки будут доступны в определенном объеме. Так, максимально возможный объем поставок в Армению составит 28 000 т, в Белоруссию – 5000 т, в Казахстан – 120 000 т, а в Киргизию – 28 500 т. Распределение объема между участниками внешнеторговой деятельности поручено Министерству сельского хозяйства России.
Как рассказал «Ведомостям» доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод, подобная мера может быть связана с видами на урожай, а также возможным ростом внутреннего потребления, который способен оказать влияние на цены. Кроме того, отметил Холод, у такого решения может быть и политическая подоплека, связанная с санкциями, которые осложнили поставки и расчеты.
Ранее Минсельхоз заявлял, что временный запрет на вывоз из России сахара позволит исполнить договоренности по поставкам сахара партнерам по ЕАЭС и обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем рынке. В этом сезоне прогнозируемое производство сахара в России составит 6,8 млн т, что больше показателя прошлого сезона на 9,8%. Внутреннее же потребление продукта составит порядка 6 млн т.
Российский сахар является одним из самых доступных в мире, что стимулирует спрос на мировом рынке. В этом сезоне география поставок сильно расширилась. Импорт отечественного сахара начали Туркмения, Афганистан, Турция, КНДР, Сенегал. Фактический экспорт с 1 августа 2023 г. по конец февраля 2024 г. превысил 700 000 т и в 3,3 раза больше показателей за соответствующий период прошлого сезона.
Для обеспечения достаточного уровня остатков сахара на конец сезона, а также принимая во внимание прогнозируемый объем производства и потребности рынка, до конца сезона на экспорт может быть направлено порядка 200 000 т.