Правительство России ввело временный запрет на экспорт сахара

Отмечается, что ограничение будет действовать до 31 августа 2024 г. Данное решение направлено на поддержку стабильности внутреннего продовольственного рынка. Постановление также предусматривает некоторые исключения, которые касаются стран ЕАЭС, – поставки будут доступны в определенном объеме. Так, максимально возможный объем поставок в Армению составит 28 000 т, в Белоруссию – 5000 т, в Казахстан – 120 000 т, а в Киргизию – 28 500 т. Распределение объема между участниками внешнеторговой деятельности поручено Министерству сельского хозяйства России.