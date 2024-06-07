Минфин исключил изменения основных параметров налоговой реформы

Разработка новых параметров налоговой системы началась после того, как президент России Владимир Путин поручил правительству продумать подходы к «более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». Это предложение он озвучил во время обращения с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. «Действительно, распределение этого налогового бремени – оно должно быть более справедливым в том смысле, что в общую казну, что называется, на решение общенациональных задач и, прежде всего, на решение задач по борьбе с бедностью все-таки больше должны отдавать корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают», – позже пояснил президент в интервью телеканалу «Россия-24».