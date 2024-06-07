Минфин исключил изменения основных параметров налоговой реформы

Минфин исключил изменения основных параметров налоговой реформыОбсуждение ставок и порогов доходов с парламентом и бизнесом завершено
Ставки и пороги доходов, предложенные Минфином в рамках масштабных изменений налогового законодательства, не будут меняться ко второму чтению. Об этом глава ведомства Антон Силуанов рассказал в кулуарах ПМЭФа, отвечая на вопрос «Ведомостей». Основные параметры уже обсуждались с парламентом и предпринимателями, их изменение не будет востребовано при рассмотрении нижней палатой налоговых новелл, уверен он.
При этом Силуанов допускает внесение поправок по другим аспектам реформы. «Результаты нынешних обсуждений, в том числе и на Петербургском форуме, обсуждений с бизнесом, парламентом - они будут как раз и транспортированы в поправки», – сообщил он «Ведомостям».
Масштабный пакет поправок в налоговое законодательство был внесен правительством на рассмотрение в Госдуму 3 июня. Принципы будущих изменений обсуждались на площадке нижней палаты в рамках нулевых чтений в течение недели, к обсуждению были привлечены также представители бизнеса и научного сообщества.
Сформулированные Минфином поправки предполагают два блока ключевых изменений налогообложения для граждан и бизнеса. Для расчета и уплаты НДФЛ вводится пять налоговых ставок и соответствующих им порогов доходов. Прежнюю ставку в 13% сохранят налогоплательщики с годовым доходом до 2,4 млн руб., 15%; – до 5 млн руб., 18% – до 20 млн руб., 20% – до 50 млн руб. Самую высокую ставку налога в 22% будут платить граждане с доходом, превышающим 50 млн руб. Изменения коснутся 3% трудоспособного населения страны (около 2,5 млн человек), так как нижний порог месячного дохода в размере 200 000 руб. в месяц в 3 раза превышает среднюю зарплату в стране, подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту.
Повышение налогов затронет и бизнес. Налог на прибыль для компаний, применяющих общую систему (ОСНО), предлагается повысить с нынешних 20 до 25%.
Налог на добычу полезных ископаемых также будет увеличен, его размер будет определяться в соответствии с расчетами для различных отраслей. Для бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения (УСН), вводится два ключевых изменения. С одной стороны, расширяется порог для применения этого режима с 250 млн руб. до 450 млн руб., с другой – плательщики УСН с оборотами выше 60 млн руб. становятся плательщиками НДС. Эти изменения не затронут 96,8% предпринимателей на УСН, так как их выручка не достигает 60 млн руб., говорится в материалах Минфина. При этом на остальных 3,2% приходится 46% доходов УСН.
Разработка новых параметров налоговой системы началась после того, как президент России Владимир Путин поручил правительству продумать подходы к «более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». Это предложение он озвучил во время обращения с посланием к Федеральному собранию 29 февраля. «Действительно, распределение этого налогового бремени – оно должно быть более справедливым в том смысле, что в общую казну, что называется, на решение общенациональных задач и, прежде всего, на решение задач по борьбе с бедностью все-таки больше должны отдавать корпорации, юридические и физические лица, которые больше зарабатывают», – позже пояснил президент в интервью телеканалу «Россия-24».