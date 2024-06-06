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Минфин объяснил логику налоговых изменений для пользователей УСН

Министерству пришлось одновременно решать две конфликтующие задачи
Дарья Мосолкина
Андрей Гордеев / Ведомости

При разработке положений налоговой реформы, касающихся МСП, перед Минфином стояли две конфликтующие между собой задачи. С одной стороны, было необходимо провести индексацию порогов по выручке и основным средствам в рамках УСН для более плавного перехода бизнеса к общей системе, с другой – решить проблему дробления. Об этом замминистра финансов, статс-секретарь Алексей Сазанов заявил в ходе своего выступления на сессии «МСП 2.0: путь к бизнесу завтрашнего дня» в рамках ПМЭФа. Решения, сформулированные Минфином в поправках к Налоговому кодексу (НК), смогли успешно решить обе задачи, полагает он. Министерство при разработке поправок ориентировалось на мировой опыт, в том числе на пороги применения НДС в странах СНГ, отметил замминистра. По его словам, во всех странах они были существенно ниже предложенных ведомством.

Согласно законопроекту, порог применения УСН предлагается расширить с нынешних фактических 250 млн руб. доходов в год до 450 млн руб. При этом пользователям с выручкой более 60 млн руб. нужно будет платить НДС – либо по общей ставке в 20%, либо по ставке 5% или 7% (в зависимости от доходов), но без права предъявлять НДС к вычету. 

Еще одной задачей для Минфина стала поддержка расширения технологического суверенитета России, отметил Сазанов. Для ее решения были предусмотрены дополнительные стимулы в обрабатывающих секторах, в том числе для субъектов МСП, например, снижена ставка страховых взносов при превышении МРОТ с 15 до 7,6%. Отдельной мерой стала амнистия для бизнеса, который хочет отказаться от практики дробления и обелиться.

Изменения коснутся только 3% предприятий, применяющих УСН, но они формируют 46% выручки всех пользователей этой системы налогобложения, напомнил председатель комитета Госдумы по МСП Александр Демин. Он призвал действовать «аккуратно и взвешенно», обеспечить плавный поэтапный переход к новому регулированию, так как бизнесу потребуется время на перестройку внутренних процессов. 

Поправкам в части введения НДС для плательщиков УСН не хватает гибкости, отметила в ходе дискуссии вице-президент ТПП Елена Дыбова. Бизнес ранее просил дать возможность добровольного перехода на уплату НДС, так как для части небольших компаний это облегчает встраивание в производственные цепочки с участием крупных компаний. При этом для компаний и ИП, работающих в рознице, переход на НДС нецелесообразен, даже если они превышают действующий сейчас максимальный порог дохода в рамках УСН, считает она. Сейчас бизнесу и государству необходимо объединиться для выстраивания гибкой системы налогообложения. Если этого не произойдет, то донастройка может привести к обратному эффекту – снижению доходов бюджета, предупредила она.

Параллельно с налоговыми изменениями нужно решить вопросы с неналоговыми платежами, включить МСП в меры по поддержке производительности труда, задуматься о качестве продукции и маркетинге, добавил президент «Опоры России» Александр Калинин.

Сформировать параметры освобождения «некрупных компаний» от ответственности за дробление президент России Владимир Путин поручил в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. Часто компаниям невыгодно «набирать обороты», потому что при переходе с упрощенного налогового режима на общий сборы резко возрастают, а это значит, что государство подталкивает бизнес к дроблению и другим схемам оптимизации фискальной нагрузки, заявил тогда президент.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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