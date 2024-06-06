Минфин объяснил логику налоговых изменений для пользователей УСН

При разработке положений налоговой реформы, касающихся МСП, перед Минфином стояли две конфликтующие между собой задачи. С одной стороны, было необходимо провести индексацию порогов по выручке и основным средствам в рамках УСН для более плавного перехода бизнеса к общей системе, с другой – решить проблему дробления. Об этом замминистра финансов, статс-секретарь Алексей Сазанов заявил в ходе своего выступления на сессии «МСП 2.0: путь к бизнесу завтрашнего дня» в рамках ПМЭФа. Решения, сформулированные Минфином в поправках к Налоговому кодексу (НК), смогли успешно решить обе задачи, полагает он. Министерство при разработке поправок ориентировалось на мировой опыт, в том числе на пороги применения НДС в странах СНГ, отметил замминистра. По его словам, во всех странах они были существенно ниже предложенных ведомством.