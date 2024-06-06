Минфин объяснил логику налоговых изменений для пользователей УСН

Минфин объяснил логику налоговых изменений для пользователей УСНМинистерству пришлось одновременно решать две конфликтующие задачи
При разработке положений налоговой реформы, касающихся МСП, перед Минфином стояли две конфликтующие между собой задачи. С одной стороны, было необходимо провести индексацию порогов по выручке и основным средствам в рамках УСН для более плавного перехода бизнеса к общей системе, с другой – решить проблему дробления. Об этом замминистра финансов, статс-секретарь Алексей Сазанов заявил в ходе своего выступления на сессии «МСП 2.0: путь к бизнесу завтрашнего дня» в рамках ПМЭФа. Решения, сформулированные Минфином в поправках к Налоговому кодексу (НК), смогли успешно решить обе задачи, полагает он. Министерство при разработке поправок ориентировалось на мировой опыт, в том числе на пороги применения НДС в странах СНГ, отметил замминистра. По его словам, во всех странах они были существенно ниже предложенных ведомством.
Согласно законопроекту, порог применения УСН предлагается расширить с нынешних фактических 250 млн руб. доходов в год до 450 млн руб. При этом пользователям с выручкой более 60 млн руб. нужно будет платить НДС – либо по общей ставке в 20%, либо по ставке 5% или 7% (в зависимости от доходов), но без права предъявлять НДС к вычету.
Еще одной задачей для Минфина стала поддержка расширения технологического суверенитета России, отметил Сазанов. Для ее решения были предусмотрены дополнительные стимулы в обрабатывающих секторах, в том числе для субъектов МСП, например, снижена ставка страховых взносов при превышении МРОТ с 15 до 7,6%. Отдельной мерой стала амнистия для бизнеса, который хочет отказаться от практики дробления и обелиться.
Изменения коснутся только 3% предприятий, применяющих УСН, но они формируют 46% выручки всех пользователей этой системы налогобложения, напомнил председатель комитета Госдумы по МСП Александр Демин. Он призвал действовать «аккуратно и взвешенно», обеспечить плавный поэтапный переход к новому регулированию, так как бизнесу потребуется время на перестройку внутренних процессов.
Поправкам в части введения НДС для плательщиков УСН не хватает гибкости, отметила в ходе дискуссии вице-президент ТПП Елена Дыбова. Бизнес ранее просил дать возможность добровольного перехода на уплату НДС, так как для части небольших компаний это облегчает встраивание в производственные цепочки с участием крупных компаний. При этом для компаний и ИП, работающих в рознице, переход на НДС нецелесообразен, даже если они превышают действующий сейчас максимальный порог дохода в рамках УСН, считает она. Сейчас бизнесу и государству необходимо объединиться для выстраивания гибкой системы налогообложения. Если этого не произойдет, то донастройка может привести к обратному эффекту – снижению доходов бюджета, предупредила она.
Параллельно с налоговыми изменениями нужно решить вопросы с неналоговыми платежами, включить МСП в меры по поддержке производительности труда, задуматься о качестве продукции и маркетинге, добавил президент «Опоры России» Александр Калинин.
Сформировать параметры освобождения «некрупных компаний» от ответственности за дробление президент России Владимир Путин поручил в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. Часто компаниям невыгодно «набирать обороты», потому что при переходе с упрощенного налогового режима на общий сборы резко возрастают, а это значит, что государство подталкивает бизнес к дроблению и другим схемам оптимизации фискальной нагрузки, заявил тогда президент.