Как будет работать амнистия за дробление бизнеса

Как будет работать амнистия за дробление бизнесаПредусмотренные Минфином условия сформулированы расплывчато, считают эксперты
Минфин направил в правительство свои предложения по условиям амнистии предпринимателей за дробление бизнеса. Концепция вошла в число поправок к Налоговому кодексу (проект закона есть у «Ведомостей»).
Министерство впервые предложило внести в налоговый кодекс (НК) понятие дробления. Ведомство сформулировало этот феномен как «разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами, в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путем применения такими лицами специальных налоговых режимов». Кроме того, Минфин предлагает считать отказом от дробления добровольное объединение доходов взаимосвязанных компаний для целей налогообложения.
Амнистия не будет заявительной, как предлагали ранее представители бизнеса. Фактически предпринимателям, которые дробились, нужно будет просто консолидировать бизнес и перейти на общую систему налогообложения. Налоговики не будут их наказывать, если по результатам проверок после 2025 г. обнаружат, что в прошлом бизнес нарушал законодательство. Акт «прощения» будет предусмотрен для тех компаний, в отношении которых уже начаты проверки и приняты, но не вступили в силу, решения о необходимости объединить разрозненную цепочку в единый бизнес. Решения налоговиков в отношении «дробленцев», уже вступившие в силу до 2025 г., отменяться не будут.
Параметры, предложенные Минфином, предполагают освобождение от уплаты налогов, пеней и штрафов за период 2022-2024 г. при добровольном отказе от деления бизнеса в 2025 и 2026 гг. При этом предусматривается несколько возможных сценариев в зависимости от того, будет ли после 2025 г. назначаться выездная налоговая проверка (ВНП) в отношении компаний и к каким выводам придут налоговики.
Полное освобождение от ответственности за период 2022-2024 гг. будет наступать, если по итогам ВНП, проведенной в последующие два года, налоговики не обнаружат признаков такой оптимизации. Но если в 2025-2026 гг. будет назначена проверка, и только в ее ходе налогоплательщик откажется от дробления, амнистия будет неполной: его освободят от налогов, штрафов и пеней за 2022-2023 гг. при условии уточнения своих налоговых обязательств за 2024 г. Бизнес, который продолжит практику дробления после вступления в силу поправок, не попадет под амнистию и будет нести ответственность в том числе за прошлые периоды, начиная с 2022 г.
В случае если после 1 января 2025 г. в отношении налогоплательщика, который в прошлом прибегал к дроблению, не будут открываться ВНП, то он будет освобождаться от ответственности за период 2022-2024 гг. с 2030 г. То есть, прошлые нарушения будут над ним «довлеть», но в случае его добросовестного поведения они не будут иметь никакого значения. С 2030 г. о его дроблении, фактически, забудут.
Сформировать параметры освобождения «некрупных компаний» от ответственности за дробление президент России Владимир Путин поручил в послании Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. Часто компаниям невыгодно «набирать обороты», потому что при переходе с упрощенного налогового режима на общий сборы резко возрастают, а это значит, что государство подталкивает бизнес к дроблению и другим схемам оптимизации фискальной нагрузки, заявил тогда президент.
«Ведомости» направили запрос в Минфин, правительство и ФНС.
В ходе обсуждения ФНС параметров амнистии с деловыми объединениями и другими уполномоченными ведомствами проговаривались различные модели освобождения бизнеса от ответственности. В частности, Совет Федерации предлагал распространить амнистию на компании, использовавших при дроблении не более двух юрлиц или ИП, доход которых не превысил двукратного предельного размера для применения УСН или не более 450 млн руб. в год, писали «Ведомости» 23 мая.
Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей предлагал более мягкую модель амнистии, при которой контроль над группой лиц предпринимателям предлагается декларировать добровольно при условии автоматического и немедленного освобождения от ответственности за прошлые периоды.
Расплывчатость формулировок
Предложенное Минфином определение дробления можно назвать довольно расплывчатым, так как оно оставляет достаточно широкое поле для различных трактовок, считает юрист практики налогового консультирования и налоговых споров BGP litigation Алина Макарова. Определение не дает точного понимания, что такое контроль над одним и тем же лицом, понятие контролирующего лица также не раскрыто.
Признак «единой предпринимательской деятельности» является новым и не до конца ясно его соотношение с другим понятием, которое уже используется в административной и судебной практике – «единый производственный процесс», рассуждает ведущий юрист Taxology Михаил Глейкин. «Является ли, например, выделение транспортно-экспедиционного направления с привлечением нового инвестора единой предпринимательской деятельностью со складским бизнесом? Эти виды деятельности являются не одинаковыми, но смежными. Как оценит это налоговый орган – неопределенность, которая будет существовать до 2030 г.», – говорит он. Весьма вероятно, определение этой «единой предпринимательской деятельности» станет одним из основных спорных вопросов в амнистии, констатирует Глейкин. С ним соглашается и Макарова. Потенциально под единой предпринимательской деятельностью может пониматься как создание ряда компаний и ИП с одним и тем же видом деятельности, так и «ступенчатая» модель бизнеса, где компании с разной деятельностью осуществляют, по мнению налоговой, единый технологический процесс, приводит она пример.
Определение, предложенное в законопроекте, основано на оценочных категориях, соглашается партнер МЭФ legal Вадим Зарипов. Поэтому в будущих спорах по дроблению многое будет зависть от усмотрения правоприменителя – налоговых органов и судов, считает он.
Несмотря на неопределенность признаков дробления, перечисленных Минфином, у бизнеса сохраняется возможность при принятии решения о переходе на общую систему налогообложения (ОСНО) опираться на сформированную судебную практику, которая довольно обширна, полагает Партнер Б1 Марина Белякова.
Законопроект в такой конфигурации очень выгоден для госорганов, говорит Макарова. Из-за того что бизнес не сможет быть до конца уверен в правомерности своей бизнес-модели, единственным надежным способом избежать проверки будет переход на ОСНО, полагает она.
Предложенная Минфином система подразумевает, что предприниматель должен принять на себя риски правильной или неправильной оценки своей ситуации в качестве дробления, к тому же итоговая квалификация будет дана налоговой спустя много лет, да еще и на основе оценочных критериев, говорит Зарипов. Все это существенно снижает привлекательность амнистии и затрудняет участие в ней, констатирует эксперт.