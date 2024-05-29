Как будет работать амнистия за дробление бизнеса

Полное освобождение от ответственности за период 2022-2024 гг. будет наступать, если по итогам ВНП, проведенной в последующие два года, налоговики не обнаружат признаков такой оптимизации. Но если в 2025-2026 гг. будет назначена проверка, и только в ее ходе налогоплательщик откажется от дробления, амнистия будет неполной: его освободят от налогов, штрафов и пеней за 2022-2023 гг. при условии уточнения своих налоговых обязательств за 2024 г. Бизнес, который продолжит практику дробления после вступления в силу поправок, не попадет под амнистию и будет нести ответственность в том числе за прошлые периоды, начиная с 2022 г.