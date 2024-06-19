Бизнес предупредил о рисках заморозки проектов из-за новых правил ГЧП

Законопроект подготовил Минфин в 2023 г. Изначально планировалось ограничить расходы регионов на выплаты по ГЧП и концессиям 20% от суммы их собственных доходов (налоговых и неналоговых), писали «Ведомости». Но в итоговую версию законопроекта (документ внесен в Госдуму 3 июня) этот лимит был установлен на уровне 10%. Аналогичные ограничения предусмотрены и для муниципалитетов. Кроме того, долговые обязательства субъектов в рамках таких проектов ограничиваются планкой в 100% от доходов региона (для дотационных регионов и муниципалитетов – 50%). Все эти ограничения распространяются только на соглашения, заключенные после 1 января 2024 г. Документ предполагает поправки в ст. 85 («Расходные обязательства субъекта»), 86 («Расходные обязательства муниципального образования») и 107 («Верхние пределы государственного внутреннего и внешнего долга») Бюджетного кодекса. Сейчас лимитов по тратам на ГЧП и долговым обязательствам по ним в законодательстве нет.