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Бизнес предупредил о рисках заморозки проектов из-за новых правил ГЧП

Часть экспертов считает, что предложенное регулирование, наоборот, сделает рынок более эффективным
Софья Ермакова
Андрей Гордеев / Ведомости

Новый законопроект, который ограничивает расходы регионов и муниципалитетов на проекты государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессии, несет риски заморозки крупных строек. Такая позиция изложена в письме исполнительного директора Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК; объединяет крупнейших участников рынка ГЧП, включая профильные «дочки» таких банков, как «Сбер» и ВТБ) Марины Шурлаевой в адрес председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова (есть у «Ведомостей»). Представитель депутата подтвердил факт получения письма.

Законопроект подготовил Минфин в 2023 г. Изначально планировалось ограничить расходы регионов на выплаты по ГЧП и концессиям 20% от суммы их собственных доходов (налоговых и неналоговых), писали «Ведомости». Но в итоговую версию законопроекта (документ внесен в Госдуму 3 июня) этот лимит был установлен на уровне 10%. Аналогичные ограничения предусмотрены и для муниципалитетов. Кроме того, долговые обязательства субъектов в рамках таких проектов ограничиваются планкой в 100% от доходов региона (для дотационных регионов и муниципалитетов – 50%). Все эти ограничения распространяются только на соглашения, заключенные после 1 января 2024 г. Документ предполагает поправки в ст. 85 («Расходные обязательства субъекта»), 86 («Расходные обязательства муниципального образования») и 107 («Верхние пределы государственного внутреннего и внешнего долга») Бюджетного кодекса. Сейчас лимитов по тратам на ГЧП и долговым обязательствам по ним в законодательстве нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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