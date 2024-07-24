Депутаты приняли закон о повышении пошлин за обращение в суды

Госдума на пленарном заседании 23 июля приняла сразу во втором и третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, которые среди прочего устанавливают новый размер судебных пошлин. Проект нормы об увеличении платы за обращение в суд во втором чтении был вынесен по просьбе депутатов на отдельное от остального законопроекта голосование. По его результатам «за» проголосовали 314 участников пленарного заседания, «против» – 94. Итоги третьего чтения уже по всему тексту законопроекта также не показали полного согласия депутатов: 313 – «за» и 92 – «против».