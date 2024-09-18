Минэк ожидает увеличения зарплат россиян более чем на треть за четыре года

Среднемесячные номинальные заработные платы россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) вырастут на 35% за четыре года с 88 285 руб. в 2024 г. до 119 296 руб. в 2027 г., следует из прогноза социально-экономического развития России на ближайшую трехлетку, подготовленного Минэкономразвития (есть у «Ведомостей»). В 2024 г. номинальные зарплаты вырастут на 17,9% по сравнению с прошлым годом (74 854 руб.), при этом в последующие годы темпы их роста замедлятся, следует из документа. В 2025 г. среднемесячная зарплата составит 99 952 руб. (+13,2%), в 2026 г. – 110 169 руб. (+10,2%), а к 2027 г. – 119 296 руб. (+8,3%).