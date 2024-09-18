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Минэк ожидает увеличения зарплат россиян более чем на треть за четыре года

При этом темпы роста оплаты труда будут замедляться
Дарья Мосолкина
Яков Тимаков
В Минэке (на фото – министр Максим Решетников) посчитали, что номинальные зарплаты будут расти и дальше/ Кирилл Каллиников / РИА Новости

Среднемесячные номинальные заработные платы россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) вырастут на 35% за четыре года с 88 285 руб. в 2024 г. до 119 296 руб. в 2027 г., следует из прогноза социально-экономического развития России на ближайшую трехлетку, подготовленного Минэкономразвития (есть у «Ведомостей»). В 2024 г. номинальные зарплаты вырастут на 17,9% по сравнению с прошлым годом (74 854 руб.), при этом в последующие годы темпы их роста замедлятся, следует из документа. В 2025 г. среднемесячная зарплата составит 99 952 руб. (+13,2%), в 2026 г. – 110 169 руб. (+10,2%), а к 2027 г. – 119 296 руб. (+8,3%).

В новом прогнозе Минэк значительно пересмотрел свои апрельские оценки. Весной ведомство ожидало среднемесячную заработную плату в 2024 г. на уровне 84 000 руб., в 2025 г. – 90 000 руб., а в 2026 г. – 97 039 руб. Прогноз на 2027 г. предполагал средние зарплаты на 15 893 руб. ниже – 103 403 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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