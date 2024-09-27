Минфин разъяснит порядок включения агентского вознаграждения в таможенную стоимость

Позиция министерства заключается в том, что таможенные органы должны устанавливать действительный экономический смысл таких комиссий – т. е. определить, в чьих интересах действовал в конкретном случае агент, на основе совокупности обстоятельств. Одним из таких критериев может быть прописанное в контракте требование иностранного продавца прибегнуть к услугам посредника – в этом случае комиссия не будет включаться в таможенную стоимость товаров. Это следует из письма директора департамента таможенной политики и регулирования алкогольного и табачного рынков Минфина Никиты Золкина в адрес Гильдии профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и внешнеэкономической деятельности (ВЭД) «Гермес» от 12 сентября (есть у «Ведомостей»).