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Кабмин предложил изменить порог зарплат для льготной ставки страховых взносов

Субъекты МСП смогут использовать пониженный тариф для части зарплат свыше 1,5 МРОТ
Дарья Мосолкина
Алексей Орлов / Ведомости

Правительство предложило изменить предельной порог дохода для выплаты субъектами малого и среднего бизнеса (МСП) страховых взносов по пониженной ставке, следует из Основных направлений налоговой и бюджетной политики. Документ внесен в Госдуму в составе материалов к бюджету на будущую трехлетку. Кабмин предлагает установить льготный тариф по страховым взносам (15%) для части выплат сотрудникам свыше 1,5 минимальных размера оплаты труда (МРОТ). Таким образом, работодатель должен будет уплатить 30% с суммы 1,5 МРОТ, сейчас этот порог равен одному МРОТ. Льготный тариф взносов для МСП был введен в апреле 2020 г. для поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Небольшие компании и ИП в отношении части выплат, превышающей МРОТ, платят 10% на обязательное пенсионное страхование и 5% на медицинское.  

Повышение порога для применения пониженного тарифа позволит исполнить поручение президента по росту дохода на одного работника субъекта МСП, следует из документа Минфина. Согласно майскому указу президента России Владимира Путина, с 2024 по 2030 г. такой рост должен быть в 1,2 раза выше, чем рост ВВП. Еще один важный показатель, который предстоит реализовать правительству, – значительный рост МРОТ: к 2030 г. его уровень должен составлять 35 000 руб., следует из майского указа. В следующем году показатель минимальной зарплаты будет увеличен более чем на 16,5% до 22 440 руб. (сейчас МРОТ в России составляет 19 242 руб.), заявил на заседании правительства в конце сентября  премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, такая мера поможет повысить доходы порядка 4 млн россиян. 

Для поддержки субъектов МСП и дальнейшего роста их показателей правительство запланировало ряд других мер. В частности, снижение единого пониженного тарифа страховых взносов для субъектов МСП в обрабатывающих отраслях до 7,6% в отношении части заработной платы, превышающей один МРОТ, расширение применения автоматизированного УСН, а также предоставление субъектам МСП права обращаться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул один раз в пять лет, следует из Основных направлений. Кроме того, кабмин рассчитывает на положительный эффект от реализации льготного кредитования малого и среднего бизнеса, комплекса мер по поддержке АПК и программы грантовой поддержки проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Также планируется оказание помощи при создании бизнес-парков, промышленных парков и технопарков – предоставление налоговых льгот и субсидий для создания инфраструктуры.  

По данным на 10 сентября 2024 г. в России зарегистрировано порядка 6,4 млн субъектов МСП, из которых 4,2 млн ИП и 2,2 млн юридических лиц, следует из данных Единого реестра субъектов МСП. Количество работников таких предприятий и предпринимателей по итогам II квартала достигло 19,1 млн человек (+413 600 человек к аналогичному периоду прошлого года), следует из данным Минэкономразвития. 

Любое повышение фискальной нагрузки чувствительно для бизнеса и в этом смысле субъекты МСП не исключение, говорит президент «Опоры России» (представляет интересы малых и микропредприятий) Александр Калинин. Изначально, в том числе с подачи бизнес-объединений, в правительстве обсуждалось «более радикальное» повышение порога – до 2 МРОТ, но после совместных обсуждений было решено сделать его более приемлемым для бизнеса, добавляет он. Позиция правительства в этом вопросе основывается на данных о средней заработной плате в России: с 2020 г. она выросла с 51 000 руб до более 83 000 руб. в первом полугодии 2024 г. – так как «порог отсечения» будет меньше этой суммы (с 2025 г. 33 660 руб.), то условия все еще остаются льготными для большинства предпринимателей, поясняет Калинин.

Ранее с предложением о повышении порога для уплаты льготных страховых взносов в правительство обратилось бизнес-объединение «Деловая Россия», писал РБК. В своем письме председатель организации Алексей Репик попросил министра финансов Антона Силуанова рассмотреть увеличение с одной до двух МРОТ. По мнению «Деловой России», такая мера позволит выравнивнить параметры регулирования налогоплательщиков и обеспечить «более справедливые конкуренцию и условия ведения бизнеса». 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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