Кабмин предложил изменить порог зарплат для льготной ставки страховых взносов

Кабмин предложил изменить порог зарплат для льготной ставки страховых взносовСубъекты МСП смогут использовать пониженный тариф для части зарплат свыше 1,5 МРОТ
Правительство предложило изменить предельной порог дохода для выплаты субъектами малого и среднего бизнеса (МСП) страховых взносов по пониженной ставке, следует из Основных направлений налоговой и бюджетной политики. Документ внесен в Госдуму в составе материалов к бюджету на будущую трехлетку. Кабмин предлагает установить льготный тариф по страховым взносам (15%) для части выплат сотрудникам свыше 1,5 минимальных размера оплаты труда (МРОТ). Таким образом, работодатель должен будет уплатить 30% с суммы 1,5 МРОТ, сейчас этот порог равен одному МРОТ. Льготный тариф взносов для МСП был введен в апреле 2020 г. для поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Небольшие компании и ИП в отношении части выплат, превышающей МРОТ, платят 10% на обязательное пенсионное страхование и 5% на медицинское.
Повышение порога для применения пониженного тарифа позволит исполнить поручение президента по росту дохода на одного работника субъекта МСП, следует из документа Минфина. Согласно майскому указу президента России Владимира Путина, с 2024 по 2030 г. такой рост должен быть в 1,2 раза выше, чем рост ВВП. Еще один важный показатель, который предстоит реализовать правительству, – значительный рост МРОТ: к 2030 г. его уровень должен составлять 35 000 руб., следует из майского указа. В следующем году показатель минимальной зарплаты будет увеличен более чем на 16,5% до 22 440 руб. (сейчас МРОТ в России составляет 19 242 руб.), заявил на заседании правительства в конце сентября премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, такая мера поможет повысить доходы порядка 4 млн россиян.
Для поддержки субъектов МСП и дальнейшего роста их показателей правительство запланировало ряд других мер. В частности, снижение единого пониженного тарифа страховых взносов для субъектов МСП в обрабатывающих отраслях до 7,6% в отношении части заработной платы, превышающей один МРОТ, расширение применения автоматизированного УСН, а также предоставление субъектам МСП права обращаться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул один раз в пять лет, следует из Основных направлений. Кроме того, кабмин рассчитывает на положительный эффект от реализации льготного кредитования малого и среднего бизнеса, комплекса мер по поддержке АПК и программы грантовой поддержки проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Также планируется оказание помощи при создании бизнес-парков, промышленных парков и технопарков – предоставление налоговых льгот и субсидий для создания инфраструктуры.
По данным на 10 сентября 2024 г. в России зарегистрировано порядка 6,4 млн субъектов МСП, из которых 4,2 млн ИП и 2,2 млн юридических лиц, следует из данных Единого реестра субъектов МСП. Количество работников таких предприятий и предпринимателей по итогам II квартала достигло 19,1 млн человек (+413 600 человек к аналогичному периоду прошлого года), следует из данным Минэкономразвития.
Любое повышение фискальной нагрузки чувствительно для бизнеса и в этом смысле субъекты МСП не исключение, говорит президент «Опоры России» (представляет интересы малых и микропредприятий) Александр Калинин. Изначально, в том числе с подачи бизнес-объединений, в правительстве обсуждалось «более радикальное» повышение порога – до 2 МРОТ, но после совместных обсуждений было решено сделать его более приемлемым для бизнеса, добавляет он. Позиция правительства в этом вопросе основывается на данных о средней заработной плате в России: с 2020 г. она выросла с 51 000 руб до более 83 000 руб. в первом полугодии 2024 г. – так как «порог отсечения» будет меньше этой суммы (с 2025 г. 33 660 руб.), то условия все еще остаются льготными для большинства предпринимателей, поясняет Калинин.
Ранее с предложением о повышении порога для уплаты льготных страховых взносов в правительство обратилось бизнес-объединение «Деловая Россия», писал РБК. В своем письме председатель организации Алексей Репик попросил министра финансов Антона Силуанова рассмотреть увеличение с одной до двух МРОТ. По мнению «Деловой России», такая мера позволит выравнивнить параметры регулирования налогоплательщиков и обеспечить «более справедливые конкуренцию и условия ведения бизнеса».