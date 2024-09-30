Кабмин предложил изменить порог зарплат для льготной ставки страховых взносов

Любое повышение фискальной нагрузки чувствительно для бизнеса и в этом смысле субъекты МСП не исключение, говорит президент «Опоры России» (представляет интересы малых и микропредприятий) Александр Калинин. Изначально, в том числе с подачи бизнес-объединений, в правительстве обсуждалось «более радикальное» повышение порога – до 2 МРОТ, но после совместных обсуждений было решено сделать его более приемлемым для бизнеса, добавляет он. Позиция правительства в этом вопросе основывается на данных о средней заработной плате в России: с 2020 г. она выросла с 51 000 руб до более 83 000 руб. в первом полугодии 2024 г. – так как «порог отсечения» будет меньше этой суммы (с 2025 г. 33 660 руб.), то условия все еще остаются льготными для большинства предпринимателей, поясняет Калинин.