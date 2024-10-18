Интерес самозанятых к онлайн-платформам для поиска заказов снижается

Интерес самозанятых к онлайн-платформам для поиска заказов снижаетсяБольше всего цифровые площадки для этих целей используют водители
Численность работников, которые используют онлайн-платформы для поиска заказов, сократилась до 3,2 млн во II квартале и теперь составляет 4,3% от общего числа трудящегося населения. Для сравнения: в аналогичном периоде 2022 г. их было 3,7 млн, а в прошлом году – 3,4 млн человек. Расчеты на основе данных Росстата привели исследователи Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Они отметили, что для большинства из тех, кого статистическое ведомство отнесло к таким исполнителям, поиск заказов через цифровые платформы – это основной вид деятельности.
Авторы исследования составили портрет среднестатистического платформенного работника. Это горожанин, каждый пятый – москвич или житель Подмосковья. Большая часть – мужчины (57,5% от всех занятых в платформенной экономике) в возрасте от 30 до 39 лет (36,1%) с высшим или средним профессиональным образованием (37,9 и 39,7% соответственно).