Интерес самозанятых к онлайн-платформам для поиска заказов снижается

Численность работников, которые используют онлайн-платформы для поиска заказов, сократилась до 3,2 млн во II квартале и теперь составляет 4,3% от общего числа трудящегося населения. Для сравнения: в аналогичном периоде 2022 г. их было 3,7 млн, а в прошлом году – 3,4 млн человек. Расчеты на основе данных Росстата привели исследователи Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Они отметили, что для большинства из тех, кого статистическое ведомство отнесло к таким исполнителям, поиск заказов через цифровые платформы – это основной вид деятельности.