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/ Экономика

Интерес самозанятых к онлайн-платформам для поиска заказов снижается

Больше всего цифровые площадки для этих целей используют водители
Яков Тимаков
Почти 40% платформенных работников, показывает исследование, заняты в торговле, транспортировке и хранении – уточняется, что в эту категорию входят такси и доставка/ Андрей Гордеев / Ведомости

Численность работников, которые используют онлайн-платформы для поиска заказов, сократилась до 3,2 млн во II квартале и теперь составляет 4,3% от общего числа трудящегося населения. Для сравнения: в аналогичном периоде 2022 г. их было 3,7 млн, а в прошлом году – 3,4 млн человек. Расчеты на основе данных Росстата привели исследователи Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Они отметили, что для большинства из тех, кого статистическое ведомство отнесло к таким исполнителям, поиск заказов через цифровые платформы – это основной вид деятельности.

Авторы исследования составили портрет среднестатистического платформенного работника. Это горожанин, каждый пятый – москвич или житель Подмосковья. Большая часть – мужчины (57,5% от всех занятых в платформенной экономике) в возрасте от 30 до 39 лет (36,1%) с высшим или средним профессиональным образованием (37,9 и 39,7% соответственно).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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