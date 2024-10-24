Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Бизнес предложил доработать параметры ФИНВ ко второму чтению проекта бюджета

Запланированной на вычет суммы недостаточно для эффективной работы налогового инструмента
Дарья Мосолкина
Президент «Деловой России» Алексей Репик/ Андрей Гордеев / Ведомости

Объем бюджетных средств, который планируется направить на финансирование федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), необходимо увеличить со 150 млрд до 200 млрд руб. Это позволит обеспечить эффективность ФИНВ и полноценно поддержать инвестиционную активность бизнеса, следует из письма Алексея Репика (есть у «Ведомостей»), президента «Деловой России», представляющей интересы среднего и крупного несырьевого бизнеса. Документ содержит предложения организации по итогам анализа проекта бюджета на будущую трехлетку, он адресован председателю думского комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову. В условиях объективного роста нагрузки по налогу на прибыль и «запретительно дорогостоящего кредитования» принципиально важно, чтобы разрабатываемый механизм ФИНВ «изначально стал действующим», пишет «Деловая Россия». Представитель Макарова подтвердил получение письма.

Когда бизнес-объединения поддержали идею повышения налога на прибыль организаций, они верили, что это позволит сделать ФИНВ «по-настоящему вычетом», отмечал Репик 18 октября, выступая на Московском финансовом форуме. После снижения вычета до 3% от инвестиций у бизнеса нет уверенности, что в будущем году удастся использовать весь выделенный из федерального бюджета на этот вычет лимит в 150 млрд руб., добавил он. Позицию «Деловой России» поддержали и другие объединения. Бизнес готов воспринимать ФИНВ не как «застывший» механизм, а как «пилотный экспериментальный режим», который нужно будет опробовать в 2025 г., а после доработать, заявил в ходе сессии президент РСПП Александр Шохин. По его мнению, изменения необходимо будет внести «не после завершения трехлетки», а уже в 2026 г.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных