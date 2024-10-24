Бизнес предложил доработать параметры ФИНВ ко второму чтению проекта бюджета

Бизнес предложил доработать параметры ФИНВ ко второму чтению проекта бюджетаЗапланированной на вычет суммы недостаточно для эффективной работы налогового инструмента
Объем бюджетных средств, который планируется направить на финансирование федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), необходимо увеличить со 150 млрд до 200 млрд руб. Это позволит обеспечить эффективность ФИНВ и полноценно поддержать инвестиционную активность бизнеса, следует из письма Алексея Репика (есть у «Ведомостей»), президента «Деловой России», представляющей интересы среднего и крупного несырьевого бизнеса. Документ содержит предложения организации по итогам анализа проекта бюджета на будущую трехлетку, он адресован председателю думского комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову. В условиях объективного роста нагрузки по налогу на прибыль и «запретительно дорогостоящего кредитования» принципиально важно, чтобы разрабатываемый механизм ФИНВ «изначально стал действующим», пишет «Деловая Россия». Представитель Макарова подтвердил получение письма.
Когда бизнес-объединения поддержали идею повышения налога на прибыль организаций, они верили, что это позволит сделать ФИНВ «по-настоящему вычетом», отмечал Репик 18 октября, выступая на Московском финансовом форуме. После снижения вычета до 3% от инвестиций у бизнеса нет уверенности, что в будущем году удастся использовать весь выделенный из федерального бюджета на этот вычет лимит в 150 млрд руб., добавил он. Позицию «Деловой России» поддержали и другие объединения. Бизнес готов воспринимать ФИНВ не как «застывший» механизм, а как «пилотный экспериментальный режим», который нужно будет опробовать в 2025 г., а после доработать, заявил в ходе сессии президент РСПП Александр Шохин. По его мнению, изменения необходимо будет внести «не после завершения трехлетки», а уже в 2026 г.