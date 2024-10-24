Бизнес предложил доработать параметры ФИНВ ко второму чтению проекта бюджета

Когда бизнес-объединения поддержали идею повышения налога на прибыль организаций, они верили, что это позволит сделать ФИНВ «по-настоящему вычетом», отмечал Репик 18 октября, выступая на Московском финансовом форуме. После снижения вычета до 3% от инвестиций у бизнеса нет уверенности, что в будущем году удастся использовать весь выделенный из федерального бюджета на этот вычет лимит в 150 млрд руб., добавил он. Позицию «Деловой России» поддержали и другие объединения. Бизнес готов воспринимать ФИНВ не как «застывший» механизм, а как «пилотный экспериментальный режим», который нужно будет опробовать в 2025 г., а после доработать, заявил в ходе сессии президент РСПП Александр Шохин. По его мнению, изменения необходимо будет внести «не после завершения трехлетки», а уже в 2026 г.