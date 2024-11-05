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/ Экономика

Предприниматели оценили долю нелегального рынка и убытки от него

Четверть предприятий считают упущенную выгоду из-за серой зоны огромной
Яков Тимаков
Евгений Разумный / Ведомости

Чуть больше половины предпринимателей (51%) сталкивались с нелегальным бизнесом в своей сфере, следует из опроса «Бизнес-барометр страны», который проводила Торгово-промышленная палата (ТПП). Документ есть у «Ведомостей». Среди них чуть меньше половины (40%) оценили теневой сегмент в своем секторе в 10%. Еще 36% считают, что нелегальный сектор имеет бо́льшие масштабы и составляет четверть рынка. Часть респондентов (17%) полагают, что к нему относится примерно половина. Меньшинство (7%) уверены в доминирующем положении теневого бизнеса в их сфере деятельности.

«Бизнес-барометр страны» – это ежегодное исследование состояния деловой среды, но опрос на тему нелегального бизнеса проводился впервые. Всего в исследовании ТПП приняли участие 20 319 респондентов, в основном это учредители и собственники предприятий, а также представители высшего и среднего руководства. Опрос проводился в сентябре – октябре 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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