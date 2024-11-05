Предприниматели оценили долю нелегального рынка и убытки от него

Чуть больше половины предпринимателей (51%) сталкивались с нелегальным бизнесом в своей сфере, следует из опроса «Бизнес-барометр страны», который проводила Торгово-промышленная палата (ТПП). Документ есть у «Ведомостей». Среди них чуть меньше половины (40%) оценили теневой сегмент в своем секторе в 10%. Еще 36% считают, что нелегальный сектор имеет бо́льшие масштабы и составляет четверть рынка. Часть респондентов (17%) полагают, что к нему относится примерно половина. Меньшинство (7%) уверены в доминирующем положении теневого бизнеса в их сфере деятельности.