Власти и бизнес обсудили альтернативные способы снижения инфляции

Центральный банк повышает ключевую ставку и проводит жесткую денежно-кредитную политику, чтобы сбить инфляционный процесс, инфляционные ожидания, отметил Новак. По его словам, ставка «уже работает». Если в июле годовая инфляция была на пике и составляла 9,2%, то сейчас она постепенно снижается и на 1 ноября составляет 8%. Кроме того, снизились объемы кредитования. «Если брать, например, кредиты физическим лицам, то год к году их прирост составил 16,8%, когда, например, в августе это было 19,7%», – отметил вице-премьер. По словам Новака, снижаются темпы роста кредитования и юридических лиц, хоть и медленнее: в сентябре оно выросло на 23% против 24% месяцем ранее. Но это все равно рекордные цифры, кредиты компании берут в том числе для пополнения оборотных средств, добавил вице-премьер.