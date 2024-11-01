Экономисты объяснили причины низкой эффективности ключевой ставки

Жесткость денежно-кредитной политики (ДКП) несет меньший риск для экономики, чем инфляция, которая превышает таргет уже четыре года подряд, уверена председатель Банка России Эльвира Набиуллина. «Это опасная иллюзия – считать, что повышенную инфляцию можно надежно удерживать в каком-то коридоре», – сказала Набиуллина на совместном заседании профильных комитетов в Госдуме по рассмотрению «Основных направлений единой государственной ДКП на 2025 и период 2026 и 2027 гг.».