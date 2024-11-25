Конституционный суд защитил трудовые права жителей Крайнего Севера

Конституционный суд защитил трудовые права жителей Крайнего СевераПоправки в Трудовой кодекс помогут не только северянам, считают юристы
Конституционный суд (КС) закрепил за уволенными с основной работы жителями Крайнего Севера право на получение среднего месячного заработка. С жалобой в наивысшую инстанцию обратился Вячеслав Сергеев. Он работал помощником по уходу за пожилыми людьми и инвалидами в центре социального обслуживания Муезерского района Республики Карелии. Это была его основная работа, но по совместительству Сергеев подрабатывал электромонтером на телевизионном ретрансляторе. В 2021 г. мужчину уволили в связи с сокращением штата. Работодатель выплатил ему выходное пособие в размере среднего месячного заработка, при этом от выплаты среднего заработка за второй-шестой месяцы со дня увольнения отказался – как раз из-за наличия у Сергеева работы по совместительству. В нижестоящих судах добиться справедливости Сергеев не смог.
Поводом для спора стала ст. 318 (государственные гарантии работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации) Трудового кодекса (ТК) России. В КС Сергеев просил проверить на конституционность положения ст. 318 ТК в той мере, в какой они лишают работника, уволенного из организации, расположенной в районах Крайнего Севера (или приравненных к ним местностях), в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата, права на выплату среднего заработка в период трудоустройства только по причине наличия дополнительной работы. Дело в том, что по ст. 318 ТК уволенный сотрудник получает выходное пособие, но также вправе получить иные дополнительные выплаты. В частности, работодатель обязан выплатить средний заработок за второй и третий месяцы со дня увольнения, если длительность периода трудоустройства человека, уволенного в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников, превышает один месяц. Аналогичные выплаты в ст. 318 предусмотрены за четвертый, пятый и шестой месяцы – по решению органа занятости.
Выслушав жалобу Сергеева, суд признал, что единообразной судебной практики по таким спорам сейчас нет. КС напомнил, что для смягчения неблагоприятных последствий, наступающих при потере гражданами работы и заработка, законодатель разрабатывает специальные меры, в том числе гарантии работникам, уволенным в связи с ликвидацией организации или сокращением штата. Суд указал, что при наличии работы по совместительству гражданин все равно теряет существенную часть дохода, поэтому объективно нуждается в материальной поддержке на период поиска работы. Обжалуемые же положения на практике не достигают этой цели и создают предпосылки для нарушения принципа равенства при реализации права свободно распоряжаться способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, пришел к выводу КС.
Согласно постановлению, оспариваемые Сергеевым нормы признаны не соответствующими Конституции. Его дело подлежит пересмотру. КС поручил законодателю внести изменения не только в ст. 318 ТК, но и в ст. 178, поскольку их положения находятся в неразрывной связи. До момента, пока кодекс не отрегулируют, правовые нормы будут применяться с учетом особенностей, установленных КС: северянам, уволенным с основного места работы, но сохранившим работу по совместительству, предоставляется гарантия на выплату среднего заработка.
Решение суда будет способствовать единообразию правоприменения в таких делах, сказал «Ведомостям» юрист Антон Тимченко. С ним согласна юрист Центра конституционного правосудия Милана Даова. Сейчас суды по-разному толкуют ст. 318 ТК, подтвердила она. Даова обратила внимание на то, что КС, признав неконституционными положения ТК, распространил свои правовые позиции и на аналогичные общие нормы (ст. 178 ТК), «согласовав тем самым lex specialis и lex generalis». Иными словами, говорит Даова, средний заработок и в случае наличия дохода от иной деятельности должен быть предоставлен всем лицам, не только категории работников районов Крайнего Севера. Это связано с тем, что сама гарантия является универсальной и не дифференцирует адресатов на основании территориального критерия. Данный подход, считает юрист, коррелирует с предназначением гарантии: обеспечить материальную поддержку всем уволенным по таким причинам лицам, поскольку трудности с поиском работы и финансовым обеспечением после утраты основной работы даже при продолжении работы по совместительству могут возникать вне зависимости от территории осуществления трудовой деятельности.
КС за последние пару лет уже не в первый раз вступается за права северян. В 2023 г. суд защитил право жителей Крайнего Севера на жилищную субсидию, писали «Ведомости». В марте 2022 г. КС также признал за инвалидами, родившимися на Крайнем Севере после 1992 г., право на жилищный сертификат. Но не всегда ситуация складывается в пользу северян. Например, осенью 2023 г. суд решил, что прохождение военной службы в районах Крайнего Севера не дает права на досрочное назначение пенсии по старости, несмотря на то что такое право есть у других работников Севера.