Конституционный суд защитил трудовые права жителей Крайнего Севера

Поводом для спора стала ст. 318 (государственные гарантии работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации) Трудового кодекса (ТК) России. В КС Сергеев просил проверить на конституционность положения ст. 318 ТК в той мере, в какой они лишают работника, уволенного из организации, расположенной в районах Крайнего Севера (или приравненных к ним местностях), в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата, права на выплату среднего заработка в период трудоустройства только по причине наличия дополнительной работы. Дело в том, что по ст. 318 ТК уволенный сотрудник получает выходное пособие, но также вправе получить иные дополнительные выплаты. В частности, работодатель обязан выплатить средний заработок за второй и третий месяцы со дня увольнения, если длительность периода трудоустройства человека, уволенного в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников, превышает один месяц. Аналогичные выплаты в ст. 318 предусмотрены за четвертый, пятый и шестой месяцы – по решению органа занятости.