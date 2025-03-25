Власти подготовят новые правила контроля строительства ВСМ Москва – Петербург

Власти подготовят новые правила контроля строительства ВСМ Москва – ПетербургПравительство составляет план-график размещения ФНБ на депозитах для финансирования проекта
Минэк предлагать подготовить отдельный порядок мониторинга реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Также на него не будут распространяться общие правила контроля за целевым использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Это следует из проекта постановления правительства (есть у «Ведомостей»), который будет размещен для общественного обсуждения.
Документ подготовлен по поручению вице-премьера Виталия Савельева и соотносится с планом-графиком по размещению средств ФНБ на депозитах в российских кредитных организациях для финансирования проекта, говорится в пояснительной записке. График был направлен письмом аппарата правительства 10 марта и включает в себя мероприятия по финансированию, созданию и эксплуатации инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта общего пользования от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург–Главный, приобретению и эксплуатации подвижного состава, отмечается в документе.
Минэкономразвития совместно с заинтересованными ведомствами продолжает формировать законодательную основу для реализации проекта по строительству ВСМ Москва – Санкт-Петербург, отметили в пресс-службе министерства. «Проект станет драйвером развития регионов. Он будет способствовать улучшению логистических потоков, увеличению товарооборота, привлечению инвестиций», – добавили в Минэкономразвития. Размещение средств ФНБ на субординированных депозитах позволит не только реализовать проект по строительству ВСМ, но и увеличить капитал кредитных организаций, что, в свою очередь, расширит их возможности по поддержке российской экономики, отмечает ведомство.
Госдума в конце 2024 г. приняла закон, который возвращает в Бюджетный кодекс норму о возможности размещать средства ФНБ на субординированных депозитах в российских банках для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов из перечня правительства. Почти все банки – участники синдиката по финансированию проекта ВСМ Москва – Санкт-Петербург заинтересованы в привлечении субординированных депозитов из ФНБ, говорил 4 марта замминистра финансов Владимир Колычев.
ВТБ до конца марта – начала апреля рассчитывает получить из ФНБ 93 млрд руб. в виде субординированного депозита в рамках финансирования проекта строительства ВСМ, говорил 13 марта журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Плата за суборд составит 1% годовых, требование – «всю экономику передать в проект, то есть ничего не оставлять себе, никакой маржи», отметил Пьянов.
В конце 2024 г. Сбербанк, ВТБ и Совкомбанк сообщали о финансовом закрытии этого крупнейшего в России концессионного проекта. Помимо них в синдикате участвует еще Газпромбанк. Сбербанк сообщал, что всего были подписаны договоры на привлечение финансирования в проект общим объемом 1,788 трлн руб. ВТБ сообщил, что со своей стороны планирует предоставить более 400 млрд руб. Министр финансов Антон Силуанов отмечал в конце 2024 г., что из ФНБ в 2025 г. планируется выделить 300 млрд руб. на финансирование ВСМ Москва – Санкт-Петербург.
Строительство первой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург предусмотрено транспортной стратегией до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г. Сейчас в России нет действующих ВСМ. Новая магистраль позволит сократить минимальное время в пути до 2 часов 15 минут. Стоимость проекта составит 2,35 трлн руб. Ввод в эксплуатацию намечен на 1 апреля 2028 г.
Концедентом проекта от лица государства выступает Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), концессионером – ООО «ВСМ Две столицы», которое будет вести строительство магистрали за счет собственных и заемных средств и получит права владения и использования инфраструктуры. Учредителем компании-концессионера выступило созданное правительством Москвы АО «УК ВСМ Две столицы» и ЗАО «Лидер».