Власти подготовят новые правила контроля строительства ВСМ Москва – Петербург

В конце 2024 г. Сбербанк, ВТБ и Совкомбанк сообщали о финансовом закрытии этого крупнейшего в России концессионного проекта. Помимо них в синдикате участвует еще Газпромбанк. Сбербанк сообщал, что всего были подписаны договоры на привлечение финансирования в проект общим объемом 1,788 трлн руб. ВТБ сообщил, что со своей стороны планирует предоставить более 400 млрд руб. Министр финансов Антон Силуанов отмечал в конце 2024 г., что из ФНБ в 2025 г. планируется выделить 300 млрд руб. на финансирование ВСМ Москва – Санкт-Петербург.