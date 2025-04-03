Изменения в инвестрежим для автопрома будут готовы до конца апреля

По его словам, консенсус внутри отрасли достигнут, остается только «финализировать некоторые детали». Каримов отметил важность соблюдения баланса, чтобы, с одной стороны, дать возможность новым игрокам начать процесс локализации, а с другой – не создать для них искусственных преимуществ перед теми, кто многие годы инвестирует в это направление.