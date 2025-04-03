Альберт Каримов: «Пора переходить с импорта дорогих машин на локализацию бюджетных»

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 г. резко перешли к снижению после более чем полутора лет роста. В этих условиях власти делают акцент на локализацию производства техники и компонентов для нее в стране, целевую поддержку рынка и увеличение объемов выпуска автомобилей за счет унификации технологических решений. О том, когда продажи вернутся к росту, скоро ли появятся более дешевые машины российской сборки и какой будет новая модульная автоплатформа, в интервью «Ведомостям» рассказал замглавы Минпромторга Альберт Каримов.