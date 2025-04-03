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Альберт Каримов: «Пора переходить с импорта дорогих машин на локализацию бюджетных»

Заместитель министра промышленности и торговли – о состоянии авторынка, изменениях в инвестрежим и новой автомобильной платформе
Денис Ильюшенков
Заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов
Заместитель министра промышленности и торговли Альберт Каримов / Максим Стулов / Ведомости

Продажи новых легковых автомобилей в России в 2025 г. резко перешли к снижению после более чем полутора лет роста. В этих условиях власти делают акцент на локализацию производства техники и компонентов для нее в стране, целевую поддержку рынка и увеличение объемов выпуска автомобилей за счет унификации технологических решений. О том, когда продажи вернутся к росту, скоро ли появятся более дешевые машины российской сборки и какой будет новая модульная автоплатформа, в интервью «Ведомостям» рассказал замглавы Минпромторга Альберт Каримов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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