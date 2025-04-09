Вьетнам пообещал Трампу закупить американских товаров и оружия на $90 млрд

Вьетнам пообещал Трампу закупить американских товаров и оружия на $90 млрдХаной уступает США для снижения новых пошлин
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь заявил, что его страна попросила США рассмотреть возможность 45-дневной отсрочки действия «зеркальных» пошлин, о которых 2 апреля объявил президент США Дональд Трамп. С 9 апреля ставка для вьетнамских товаров должна составить 46% – один из наивысших показателей. Как сообщило 8 апреля издание Vietnam Plus, накануне премьер провел уже третью встречу с американской делегацией после объявления новых тарифов, а затем созвал заседание своего кабинета.
Как отметил Фам Минь Тинь, участники переговоров должны работать с США над сбалансированной торговлей «в направлении нового обязательства», которое взял на себя генсек ЦК компартии То Лам 4 апреля в разговоре с Трампом. Речь идет о снижении Вьетнамом своих пошлин «до нуля». Вьетнамский премьер потребовал от министерств «продолжить рассмотрение вопроса об импорте большего количества товаров, соответствующих силе США и спросу Вьетнама», в том числе ускорить поставку самолетов Boeing для государственной авиакомпании Vietnam Airlines. В 2023 г. во время визита в страну предыдущего президента США Джо Байдена компания подписала контракт на поставку 50 узкофюзеляжных Boeing 737 Max на $7,8 млрд (а всего Вьетнам купит у американской компании 250 самолетов, говорят власти).
Видео на сайте вьетнамского премьера рассказывает также о том, что Ханой будет больше закупать в США и военной техники, утверждает Reuters. В 2016 г. американцами было снято эмбарго на поставки оружия во Вьетнам, но с тех пор в эту сторону поставлялись в основном лишь суда береговой охраны и учебные самолеты. В 2024 г. источники Reuters сообщали о переговорах по продаже военно-транспортных самолетов средней и большей дальности Lockheed Martin C-130 Hercules. 6 апреля заместитель премьер-министра Вьетнама Хо Дык Фок сказал, что сейчас идет процесс покупки «некоторых военных самолетов», а также сжиженного природного газа на сумму $6 млрд. Ханой также откажется от манипулирования курсом валют и пересмотрит практику нетарифных сборов, тоже не устраивающую американцев, а также будет лучше бороться с подделками и защищать авторское право. 7 апреля старший советник Трампа по торговле Питер Наварро в интервью CNBC говорил, что вьетнамцы занимаются «кражей интеллектуальной собственности» и они на 2-м месте после КНР по заведенным в минторге США делам о демпинге. Кроме того, еще с первого своего президентского срока Трамп обвиняет Вьетнам в том, что тот позволяет себе реэкспортировать китайские товары в обход правил.
Вьетнам поднял отношения с США до высшего уровня – всеобъемлющего стратегического партнерства – в ходе визита Байдена в сентябре 2023 г. Аналогичный статус отношений у Ханоя также зафиксирован с Россией, Китаем, Индией, Южной Кореей и Францией.
При этом Евразийский союз, куда входит и Россия, еще в 2015 г. подписал с Вьетнамом соглашение о зоне свободной торговли, по которому было предусмотрено постепенное снижение пошлин до нуля в течение 10 лет на 90% товаров. Россия экспортирует в эту страну минеральные продукты, удобрения, каменный уголь и сельхозпродукцию, а Вьетнам поставляет в обратном направлении фрукты, рис, текстиль, чай, кофе, рыбу, а также электронные товары.
Но говорить о том, что после введения тарифов Трампом вьетнамские товары заполонят российский рынок, было бы некорректно, отмечает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев. В России, по его мнению, просто нет сильного спроса на вьетнамские товары. Но при этом у России есть реальная возможность роста на вьетнамском рынке. Вьетнам, продолжает эксперт, заинтересован в диверсификации оборонного импорта, поэтому закупает оружие не только у России, но и у США, Австралии и Южной Кореи.
Вряд ли вьетнамский товаропоток, нацеленный на американский рынок, может быть быстро переориентирован на Россию, как, впрочем, и на любые другие рынки, так как масштаб торговли Вьетнама с США очень велик, говорит директор Центра АСЕАН МГИМО Екатерина Колдунова. Скорее можно ожидать каких-то точечных попыток увеличить товарооборот по отдельным направлениям.
Вьетнам исторически поставлял в Россию товары народного потребления, так что после введения тарифов со стороны США можно ожидать их наплыва на российские рынки, возражает профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС Вадим Евсеев.
Способность США конкурировать с Россией на оружейном рынке Вьетнама зависит как от его запросов, так и от позиции конгресса США, объяснил старший научный сотрудник ИСКРАНа Игорь Шкробтак. Эксперт подчеркнул, что вьетнамские заказчики при высокой компетентности не обладают значительными бюджетами. Следовательно, Ханой – один из самых сложных заказчиков. Есть позиции, которые точно останутся за Россией, например вертолетная техника, бронетехника, сказал эксперт.