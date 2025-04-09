Вьетнам пообещал Трампу закупить американских товаров и оружия на $90 млрд

Видео на сайте вьетнамского премьера рассказывает также о том, что Ханой будет больше закупать в США и военной техники, утверждает Reuters. В 2016 г. американцами было снято эмбарго на поставки оружия во Вьетнам, но с тех пор в эту сторону поставлялись в основном лишь суда береговой охраны и учебные самолеты. В 2024 г. источники Reuters сообщали о переговорах по продаже военно-транспортных самолетов средней и большей дальности Lockheed Martin C-130 Hercules. 6 апреля заместитель премьер-министра Вьетнама Хо Дык Фок сказал, что сейчас идет процесс покупки «некоторых военных самолетов», а также сжиженного природного газа на сумму $6 млрд. Ханой также откажется от манипулирования курсом валют и пересмотрит практику нетарифных сборов, тоже не устраивающую американцев, а также будет лучше бороться с подделками и защищать авторское право. 7 апреля старший советник Трампа по торговле Питер Наварро в интервью CNBC говорил, что вьетнамцы занимаются «кражей интеллектуальной собственности» и они на 2-м месте после КНР по заведенным в минторге США делам о демпинге. Кроме того, еще с первого своего президентского срока Трамп обвиняет Вьетнам в том, что тот позволяет себе реэкспортировать китайские товары в обход правил.