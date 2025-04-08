Китай инициирует спор в ВТО после введения пошлин США

Американские тарифы затронули не только КНР, но и Тайвань (пошлина в 32%), Вьетнам (46%), Японию (24%), Индию (26%), Южную Корею (25%), Камбоджу (49%), Израиль (17%) и др. Администрация Трампа также ввела 10%-ные пошлины для ряда других стран. Как пояснил Трамп, 10% – минимальный тариф, а ставки, указанные в таблице, включают в себя как зеркальные пошлины, так и универсальную минимальную пошлину.