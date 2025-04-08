Китай инициирует спор в ВТО после введения пошлин США
Пекин запросил консультации во Всемирной торговой организации (ВТО) по спору в связи с введением США новых пошлин на китайские товары. Об этом сообщается на сайте ВТО.
«Китай запросил консультации ВТО по спорам с Соединенными Штатами относительно мер США, которые вводят 10%-ную дополнительную пошлину на импорт от всех торговых партнеров, вступившей в силу 5 апреля, и 34%-ную дополнительную пошлину на импорт из Китая, которая вступит в силу 9 апреля», – говорится в сообщении.
7 апреля Трамп на своей странице в Truth Social написал, что, если Китай не отменит свое решение о введении ответных 34%-ных пошлин США, то с 9 апреля США добавит ему тарифы в размере 50%. Министерство торговли КНР 8 апреля назвало действия американской стороны шантажом и пообещало решительно защищать свои интересы.
Американские тарифы затронули не только КНР, но и Тайвань (пошлина в 32%), Вьетнам (46%), Японию (24%), Индию (26%), Южную Корею (25%), Камбоджу (49%), Израиль (17%) и др. Администрация Трампа также ввела 10%-ные пошлины для ряда других стран. Как пояснил Трамп, 10% – минимальный тариф, а ставки, указанные в таблице, включают в себя как зеркальные пошлины, так и универсальную минимальную пошлину.
«РИА Новости» со ссылкой на официального представителя ВТО Джессику Эрмоса пишет, что пять стран инициировали споры против пошлин США. Три спора были инициированы Канадой и два – Китаем.