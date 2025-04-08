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Китай инициирует спор в ВТО после введения пошлин США

Ведомости

Пекин запросил консультации во Всемирной торговой организации (ВТО) по спору в связи с введением США новых пошлин на китайские товары. Об этом сообщается на сайте ВТО.

«Китай запросил консультации ВТО по спорам с Соединенными Штатами относительно мер США, которые вводят 10%-ную дополнительную пошлину на импорт от всех торговых партнеров, вступившей в силу 5 апреля, и 34%-ную дополнительную пошлину на импорт из Китая, которая вступит в силу 9 апреля», – говорится в сообщении.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. В отношении Китая был установлен дополнительный тариф в размере 34%. Китай объявил ответные пошлины с 10 апреля в размере 34% на весь американский импорт. 

7 апреля Трамп на своей странице в Truth Social написал, что, если Китай не отменит свое решение о введении ответных 34%-ных пошлин США, то с 9 апреля США добавит ему тарифы в размере 50%. Министерство торговли КНР 8 апреля назвало действия американской стороны шантажом и пообещало решительно защищать свои интересы.

Американские тарифы затронули не только КНР, но и Тайвань (пошлина в 32%), Вьетнам (46%), Японию (24%), Индию (26%), Южную Корею (25%), Камбоджу (49%), Израиль (17%) и др. Администрация Трампа также ввела 10%-ные пошлины для ряда других стран. Как пояснил Трамп, 10% – минимальный тариф, а ставки, указанные в таблице, включают в себя как зеркальные пошлины, так и универсальную минимальную пошлину.

«РИА Новости» со ссылкой на официального представителя ВТО Джессику Эрмоса пишет, что пять стран инициировали споры против пошлин США. Три спора были инициированы Канадой и два – Китаем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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