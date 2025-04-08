Китай пообещал принять контрмеры в ответ на новую угрозу пошлин Трампа

7 апреля Трамп на своей странице в Truth Social написал, что, если Китай не отменит свое решение о введении ответных 34%-ных пошлин США, то с 9 апреля США добавит ему тарифы в размере 50% с 9 апреля. Американский лидер также пригрозил отменой переговоров с Китаем.