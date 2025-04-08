Китай пообещал принять контрмеры в ответ на новую угрозу пошлин Трампа
Китай выступил с жестким заявлением в ответ на угрозы США о новых торговых пошлинах. Министерство торговли КНР назвало действия американской стороны «шантажом» и пообещало решительно защищать свои интересы.
«Угроза <...> в очередной раз демонстрирует шантажистскую суть США. Китай никогда с этим не смирится. Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца», – заявили в ведомстве (цитата по Xinhua).
В министерстве отметили, что давление и угрозы – это неверный способ ведения дел. А в торговой войне нет победителей.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. В отношении Китая был установлен тариф в размере 34%.
В ответ на это Китай заявил, что с 10 апреля введет ответные пошлины в размере 34% на весь американский импорт. Кроме того, Китай ограничил деятельность некоторых американских компаний и экспорт определенных редкоземельных металлов в США.
7 апреля Трамп на своей странице в Truth Social написал, что, если Китай не отменит свое решение о введении ответных 34%-ных пошлин США, то с 9 апреля США добавит ему тарифы в размере 50% с 9 апреля. Американский лидер также пригрозил отменой переговоров с Китаем.