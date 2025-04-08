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Китай пообещал принять контрмеры в ответ на новую угрозу пошлин Трампа

Ведомости

Китай выступил с жестким заявлением в ответ на угрозы США о новых торговых пошлинах. Министерство торговли КНР назвало действия американской стороны «шантажом» и пообещало решительно защищать свои интересы.

«Угроза <...> в очередной раз демонстрирует шантажистскую суть США. Китай никогда с этим не смирится. Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца», – заявили в ведомстве (цитата по Xinhua).

В министерстве отметили, что давление и угрозы – это неверный способ ведения дел. А в торговой войне нет победителей.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. В отношении Китая был установлен тариф в размере 34%.

В ответ на это Китай заявил, что с 10 апреля введет ответные пошлины в размере 34% на весь американский импорт. Кроме того, Китай ограничил деятельность некоторых американских компаний и экспорт определенных редкоземельных металлов в США.

7 апреля Трамп на своей странице в Truth Social написал, что, если Китай не отменит свое решение о введении ответных 34%-ных пошлин США, то с 9 апреля США добавит ему тарифы в размере 50% с 9 апреля. Американский лидер также пригрозил отменой переговоров с Китаем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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