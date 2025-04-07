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Трамп пригрозил Китаю пошлинами уже в 50%

Ведомости

Если Китай не отменит 34%-ные пошлины до 8 апреля, то США введут против него тариф уже в 50%. Об этом заявил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Кроме того, все переговоры с Китаем относительно запрошенных ими встреч с нами будут прекращены», – отметил Трамп, добавив, что обсуждения с другими странами, запросившими встречи, начнутся немедленно.

2 апреля Трамп сообщил о новых пошлинах на продукцию из 185 стран. В отношении Китая был установлен тариф в 34%.

В ответ Пекин объявил, что с 10 апреля введет зеркальные пошлины в 34% на весь американский импорт. Также КНР ограничила деятельность ряда американских компаний и экспорт некоторых редкоземельных металлов в США.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отмечал, что Китай не пострадает больше, чем США. По его словам, от тарифов пострадает 14% экспорта Китая в США, а рост ВВП КНР сократится примерно на 1%. Эксперт считал, что для американской стороны эффект все равно будет куда более значительным. Но при еще одном подъеме пошлин, вероятно, ситуация может измениться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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