Трамп пригрозил Китаю пошлинами уже в 50%
Если Китай не отменит 34%-ные пошлины до 8 апреля, то США введут против него тариф уже в 50%. Об этом заявил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Кроме того, все переговоры с Китаем относительно запрошенных ими встреч с нами будут прекращены», – отметил Трамп, добавив, что обсуждения с другими странами, запросившими встречи, начнутся немедленно.
2 апреля Трамп сообщил о новых пошлинах на продукцию из 185 стран. В отношении Китая был установлен тариф в 34%.
В ответ Пекин объявил, что с 10 апреля введет зеркальные пошлины в 34% на весь американский импорт. Также КНР ограничила деятельность ряда американских компаний и экспорт некоторых редкоземельных металлов в США.
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отмечал, что Китай не пострадает больше, чем США. По его словам, от тарифов пострадает 14% экспорта Китая в США, а рост ВВП КНР сократится примерно на 1%. Эксперт считал, что для американской стороны эффект все равно будет куда более значительным. Но при еще одном подъеме пошлин, вероятно, ситуация может измениться.