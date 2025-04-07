Трамп пригрозил Китаю пошлинами уже в 50%

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин отмечал, что Китай не пострадает больше, чем США. По его словам, от тарифов пострадает 14% экспорта Китая в США, а рост ВВП КНР сократится примерно на 1%. Эксперт считал, что для американской стороны эффект все равно будет куда более значительным. Но при еще одном подъеме пошлин, вероятно, ситуация может измениться.