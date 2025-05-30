К чему приведет введение единой ставки налога на прибыль для холдингов

К чему приведет введение единой ставки налога на прибыль для холдинговМинфин предложил установить ее на уровне не менее 15%, чтобы избежать уплаты налога с российской прибыли за рубеж
Минфин предложил ввести минимальную 15%-ную ставку налога на прибыль для участников международных групп компаний (МГК), в отношении которых действуют модельные правила международного налогообложения Pillar II. Это следует из поправок, размещенных министерством 29 мая на портале проектов нормативно-правовых актов. Новые правила будут касаться МГК с иностранными материнскими компаниями, а также групп, чьи материнские или промежуточные холдинговые компании являются налоговыми резидентами государств, присоединившихся к международной налоговой реформе и внедривших нормы модельного законодательства Pillar II. Речь идет о тех холдингах, у которых эффективная минимальная ставка (отношение сумм налога к сумме прибыли) менее 15%, следует из проекта. Согласно изменениям, 10% будут зачисляться в региональные бюджеты и 5% – в федеральный.
Правила международного налогообложения GloBE (ключевой компонент Pillar II) гласят, что компании, входящие в состав МГК с годовым оборотом более 750 млн евро, должны уплачивать налог на прибыль по минимальной эффективной ставке в 15% (рассчитывается по специальным критериям) в каждой из стран своего присутствия. Если в какой-либо из юрисдикций она окажется ниже минимального значения, то доплатить недостающий налог придется в стране нахождения материнской компании. Логика введения глобального минимального налога в том, чтобы дестимулировать международные группы перемещать прибыль в низконалоговые юрисдикции. В России общая ставка сейчас составляет 25%, однако фактически из-за действия ряда узкоотраслевых льгот и специальных преференциальных режимов ее размер может быть значительно ниже.
Большинство стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 1 января 2024 г. ввели в действие правила минимального налогообложения прибыли МГК на уровне не ниже 15%, указал Минфин в пояснительной записке к законопроекту. Россия не является членом ОЭСР, процесс ее присоединения был прекращен организацией в феврале 2022 г. после начала военного конфликта на Украине. Сейчас туда входят 38 государств.
О своем намерении принять «контрмеры» из-за начала действия глобальной налоговой реформы Минфин сообщал еще в декабре 2024 г. Перед принятием решения о частичном внедрении правил Pillar II министерство изучит налоговые декларации компаний, которые потенциально могут подпасть под их действие, отметил замминистра финансов статс-секретарь Алексей Сазанов. Он предупредил, что Минфин готов предпринять меры, если выяснится, что в 2024 г. бизнес заплатил налог с российской налоговой базы за рубежом. «Да, сейчас международный обмен финансовой информацией ограничен, но все эти данные достаточно публичные, и мы все равно об этом узнаем», – заверил тогда Сазанов.
Внедрять в России полноценные правила GloBE пока нет смысла, так как Россию из-за действия санкций вряд ли признают квалифицированной юрисдикцией, говорила замглавы ФНС Юлия Шепелева в октябре 2024 г. При этом, по ее словам, некоторые из российских МГК с выручкой выше 750 млн евро, оценив потенциальные последствия присоединения к реформе, не увидели рисков доплаты налогов за рубежом.
Последствия нового механизма
Согласно правилам Pillar II, если в России эффективная ставка у группы меньше 15%, то налог подлежит доплате в стране материнской компании (базовый вариант) или в других странах работы МГК, если базовый вариант неприменим, поясняет партнер Б1 Марина Белякова. По международным стандартам эффективная ставка считается консолидированно по всем компаниям в той или иной стране, добавляет она. Если основываться на этом подходе, то в России у большинства МГК эффективная ставка налога на прибыль больше 15%, говорит Белякова. Даже в тех группах, где есть льготируемые компании, например, применяющие ИТ-льготу, выполняющие специнвестконтракты (СПИК) или региональные инвестконтракты (РИП), совокупная с другими российскими участниками группы налоговая нагрузка «подтягивается» до нужного уровня, поясняет она. При этом, в отличие от классических правил, Минфин предложил считать эффективную ставку налога в разрезе каждой компании МГК в России, обращает внимание она. По словам Беляковой, этот подход «однозначно лишает группу используемых льгот по налогу на прибыль», так как не предполагает «выравнивания» за счет консолидации результатов.
Кроме того, под инициативу подпадают только МГК с зарубежной материнской компанией, то есть по факту иностранные группы компаний и те российские группы, которые не смогли или не захотели перевести холдинги сюда, говорит эксперт. Такое условие существенно сокращает количество тех, кто подпадет под дополнительное налогообложение, но при этом иностранные инвесторы потеряют свои льготы, отмечает она.
По сути, предложенный Минфином механизм – это аналог локального минимального налога (domestic top-up tax), но реализованный в упрощенной форме, говорит партнер Kept Анна Воронкова. В текущем варианте он существенно отличается от Модельных правил ОЭСР, так как в расчетах не используется целый ряд требуемых корректировок, не предусмотрены также исключения или «безопасные гавани», поясняет она. По мнению Воронковой, существует высокая вероятность того, что такой механизм не будет признан «квалифицированным» и компаниям придется по-прежнему рассчитывать эффективную налоговую ставку по российской прибыли в иностранных юрисдикциях и даже, возможно, доплачивать налог. Кроме того, в текущей редакции законопроекта предусмотрено, наряду с другими условиями, что минимальный налог применяется только в случае, если материнская компания находится в иностранной юрисдикции, обращает внимание эксперт. Это ограничение существенно сужает сферу применения налога, так как основными «интересантами» данного законопроекта как раз являются крупные международные группы с российскими конечными материнскими компаниями, поясняет она.
Риск непризнания нового налога квалифицированным со стороны ОЭСР действительно есть, соглашается советник юрфирмы МЭФ LEGAL Александра Амбрасовская. В этом случае юрисдикции материнских компаний не будут учитывать его для расчета эффективной ставки, что приведет к его добору за рубежом.
Согласно тексту законопроекта, действующие стабилизационные оговорки в отношении участников СПИК, соглашений о защите и поощрении капиталовложений, резидентов территорий опережающего развития, свободных экономических зон и международных холдинговых компаний не будут применимы, если налогоплательщики попадают в сферу применения этих норм, говорит Воронкова. «Фактически это означает, что даже если компания формально будет пользоваться льготными режимами, результат действия преференций будет уменьшен или полностью нивелирован за счет обязательства заплатить налог по ставке 15%», – отмечает она.