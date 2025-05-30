К чему приведет введение единой ставки налога на прибыль для холдингов

Согласно правилам Pillar II, если в России эффективная ставка у группы меньше 15%, то налог подлежит доплате в стране материнской компании (базовый вариант) или в других странах работы МГК, если базовый вариант неприменим, поясняет партнер Б1 Марина Белякова. По международным стандартам эффективная ставка считается консолидированно по всем компаниям в той или иной стране, добавляет она. Если основываться на этом подходе, то в России у большинства МГК эффективная ставка налога на прибыль больше 15%, говорит Белякова. Даже в тех группах, где есть льготируемые компании, например, применяющие ИТ-льготу, выполняющие специнвестконтракты (СПИК) или региональные инвестконтракты (РИП), совокупная с другими российскими участниками группы налоговая нагрузка «подтягивается» до нужного уровня, поясняет она. При этом, в отличие от классических правил, Минфин предложил считать эффективную ставку налога в разрезе каждой компании МГК в России, обращает внимание она. По словам Беляковой, этот подход «однозначно лишает группу используемых льгот по налогу на прибыль», так как не предполагает «выравнивания» за счет консолидации результатов.