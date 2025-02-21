ФНС запустила пилот платформы для мониторинга сделок внутри группы компаний

ФНС запустила пилот платформы для мониторинга сделок внутри группы компанийКрупные компании уже получают письма от налоговой с предложением присоединиться к системе
Федеральная налоговая служба (ФНС) проводит опрос среди крупного бизнеса о возможности присоединения к платформе по мониторингу трансфертного ценообразования (ТЦО; механизм контроля за сделками между взаимозависимыми лицами, в частности стоимостью передачи товаров или услуг между структурами одного холдинга). Об этом «Ведомостям» рассказали консультанты компаний Kept, ДРТ и «Технологии доверия», клиенты которых получили такие информационные письма. По их словам, налоговая изучает, заинтересован ли бизнес в таком механизме.
В пилотном режиме такая система отрабатывается с группой компаний «Норильский никель» – эксперимент начался в начале 2024 г., рассказали «Ведомостям» собеседники из консалтинговых компаний. По их словам, инициатором эксперимента был сам «Норникель», предложив добавить на платформу налогового мониторинга (НМ) дополнительный сервис. Информацию о пилотном проекте «Ведомостям» подтвердил представитель ФНС. Цель проекта – «тестирование потенциала ТЦО-мониторинга как новой формы налогового контроля за полнотой исчисления и уплаты налогов» в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, отметил представитель ведомства. По его словам, эксперимент пока не завершен.