Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

ФНС запустила пилот платформы для мониторинга сделок внутри группы компаний

Крупные компании уже получают письма от налоговой с предложением присоединиться к системе
Дарья Мосолкина
Стандартизировать правила трансфертного ценообразования довольно сложно из-за отраслевых особенностей бизнеса и риска несоответствия отдельных налогоплательщиков критериям в случае их детализации
Стандартизировать правила трансфертного ценообразования довольно сложно из-за отраслевых особенностей бизнеса и риска несоответствия отдельных налогоплательщиков критериям в случае их детализации / Алексей Орлов / Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) проводит опрос среди крупного бизнеса о возможности присоединения к платформе по мониторингу трансфертного ценообразования (ТЦО; механизм контроля за сделками между взаимозависимыми лицами, в частности стоимостью передачи товаров или услуг между структурами одного холдинга). Об этом «Ведомостям» рассказали консультанты компаний Kept, ДРТ и «Технологии доверия», клиенты которых получили такие информационные письма. По их словам, налоговая изучает, заинтересован ли бизнес в таком механизме.

В пилотном режиме такая система отрабатывается с группой компаний «Норильский никель» – эксперимент начался в начале 2024 г., рассказали «Ведомостям» собеседники из консалтинговых компаний. По их словам, инициатором эксперимента был сам «Норникель», предложив добавить на платформу налогового мониторинга (НМ) дополнительный сервис. Информацию о пилотном проекте «Ведомостям» подтвердил представитель ФНС. Цель проекта – «тестирование потенциала ТЦО-мониторинга как новой формы налогового контроля за полнотой исчисления и уплаты налогов» в связи с совершением сделок между вза­имозависимыми лицами, отметил представитель ведомства. По его словам, эксперимент пока не завершен.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных