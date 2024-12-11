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/ Экономика

Минфин может принять «контрмеры» из-за глобальной налоговой реформы

Министерство планирует предварительно изучить налоговую отчетность холдингов с российскими головными компаниями
Дарья Мосолкина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин планирует принять окончательное решение о внедрении международных правил налогообложения транснациональных холдингов Globe в рамках второго этапа глобальной налоговой реформы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Pillar II в середине будущего года. Об этом сообщил статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов, отвечая на вопросы бизнеса на конференции АЕБ «Налоговые итоги года» (его слова приводит пресс-служба ведомства). Сейчас Минфин проводит аналитическую работу, по итогам которой и будет принято окончательное решение.

По его словам, министерство «внимательно изучит» налоговые декларации компаний, которые потенциально могут попасть под Pillar II, и если в 2024 г. такой бизнес заплатил налог с российской налоговой базы за рубежом, то Минфин будет предпринимать «контрмеры», отметил Сазанов. «Да, сейчас международный обмен финансовой информацией ограничен, но все эти данные достаточно публичные, и мы все равно об этом узнаем», – добавил Сазанов. В любом случае внедрение правил международной налоговой реформы будет возможно не раньше 2026 г., заключил он.

Правила GloBE (направлены на борьбу с «размыванием» налоговой базы) входят в состав второго компонента налоговой реформы ОЭСЗ Pillar II, запущенного в 2021 г. Согласно им, компании, входящие в состав транснациональных холдингов с годовым оборотом более 750 млн евро, должны уплачивать налог на прибыль по минимальной ставке в 15% в каждой из стран своего присутствия, независимо от того, внедрены ли в них GloBe или нет. Если в какой-либо из юрисдикций она окажется ниже минимального значения, то доплатить недостающий налог придется в стране нахождения материнской компании.

Минфин в приложении к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025-2027 гг. указывал на риски внедрения GloBe в России. Согласно позиции министерства, сейчас это нецелесообразно, так как признание правил «квалифицированными», в случае их введения, крайне маловероятно. При реализации такого сценария международные группы компаний (МГК) с головной структурой в России будут повторно дооблагаться налогом на прибыль в недружественных странах, пояснял Минфин.

О преждевременности внедрения полноценных правил GloBe говорила ранее и замглавы ФНС Юлия Шепелева, выступая на ХX Всероссийском налоговом форуме. При этом, по ее словам, некоторые из российских МГК с выручкой выше 750 млн евро уже оценили потенциальные последствия присоединения к реформе и не увидели рисков доплаты налогов за рубежом. В России может быть внедрен защитный механизм с целью недопущения уплаты налога за пределами страны по примеру других стран, отмечала она. В этом случае, если эффективная ставка налога на прибыль дочерних компаний МГК в России окажется меньше 15%, нужно будет доплатить налог здесь, а не в стране материнской или промежуточной структуры МГК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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