Минфин может принять «контрмеры» из-за глобальной налоговой реформы

О преждевременности внедрения полноценных правил GloBe говорила ранее и замглавы ФНС Юлия Шепелева, выступая на ХX Всероссийском налоговом форуме. При этом, по ее словам, некоторые из российских МГК с выручкой выше 750 млн евро уже оценили потенциальные последствия присоединения к реформе и не увидели рисков доплаты налогов за рубежом. В России может быть внедрен защитный механизм с целью недопущения уплаты налога за пределами страны по примеру других стран, отмечала она. В этом случае, если эффективная ставка налога на прибыль дочерних компаний МГК в России окажется меньше 15%, нужно будет доплатить налог здесь, а не в стране материнской или промежуточной структуры МГК.