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/ Экономика

Власти ожидают недополучения доходов в 17 регионах по итогу года

В некоторых субъектах наибольшая часть поступлений от УСН тратится на налоговые льготы по этому спецрежиму
Дарья Мосолкина
Альберт Гарнелис / ТАСС
Альберт Гарнелис / ТАСС

По итогам 2024 г. невыполнение бюджетных параметров региональных бюджетов ожидается в 17 субъектах РФ – в основном из-за уменьшения поступлений от налога на прибыль организаций, следует из материалов ФНС к круглому столу «Полномочия субъектов РФ в области законодательства о налогах и сборах как инструмент развития экономической самодостаточности», прошедшему 28 ноября (есть у «Ведомостей», их подлинность подтвердил участник дискуссии). Согласно материалам налоговой службы, больше всего недополучит бюджет Мурманской области – 21,4 млрд руб. (-15,9% доходов), Башкирии – 6,8 млрд руб. (-3,6%) и Удмуртии – 4,1 млрд руб (-3,3%). Среди других регионов, доходы которых окажутся ниже запланированных, Дагестан, Ярославская, Астраханская, Амурская, Томская и Омская области, а также Камчатский край, Еврейская АО, Бурятия и др.

Уменьшение поступлений от налога на прибыль связано преимущественно со снижением налогооблагаемой базы и поступлений по перераспределяемой между федеральным центром и регионами прибыли (сюда относятся, в частности, налог на прибыль организаций, ранее входивших в консолидированные группы налогоплательщиков; КГН), пишет ФНС. На объем поступлений по налогу от бывших участников КГН влияет представление уточненных налоговых деклараций за предыдущие отчетные периоды, а также динамика основных макроэкономических показателей развития нефтегазового сектора, волатильность котировок на нефть и курс доллара, следует из материалов ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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