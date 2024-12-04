Власти ожидают недополучения доходов в 17 регионах по итогу года

По итогам 2024 г. невыполнение бюджетных параметров региональных бюджетов ожидается в 17 субъектах РФ – в основном из-за уменьшения поступлений от налога на прибыль организаций, следует из материалов ФНС к круглому столу «Полномочия субъектов РФ в области законодательства о налогах и сборах как инструмент развития экономической самодостаточности», прошедшему 28 ноября (есть у «Ведомостей», их подлинность подтвердил участник дискуссии). Согласно материалам налоговой службы, больше всего недополучит бюджет Мурманской области – 21,4 млрд руб. (-15,9% доходов), Башкирии – 6,8 млрд руб. (-3,6%) и Удмуртии – 4,1 млрд руб (-3,3%). Среди других регионов, доходы которых окажутся ниже запланированных, Дагестан, Ярославская, Астраханская, Амурская, Томская и Омская области, а также Камчатский край, Еврейская АО, Бурятия и др.