На ПМЭФе представили доклад о будущем миропорядка: главное

На ПМЭФе представили доклад о будущем миропорядка: главноеЭксперты рассказали о рисках «империалистической» глобализации
Мир находится в кризисе, это уже «общее место», об этом говорится в том числе в докладах к Давосскому форуму и др., заявил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. «Весь вопрос, как долго он находится в кризисе уже и еще как долго он в этом кризисе будет находиться», – сказал он в ходе сессии «Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, если ранее говорилось о таких рисках, как климат, потепление, эмиссия парниковых газов, то последние два года это вопросы войны, вопросы геополитических рисков, торговых войн, которые вышли на новый виток из-за действий США. Эксперт отметил, что 2024 г. год стал самым интенсивным по количеству военных конфликтов за последние 60 лет, и 2025 г., скорее всего, будет таким же.
Клепач отметил, что для большинства людей на первый план выходят проблемы нарастающего дефицита чистой воды, загрязнение воздуха, загрязнение продуктов питания, что сказывается на их здоровье. «То, что происходит в мире и в африканских, азиатских странах, это действительно огромный вызов», – сказал он. Это вопросы социальной парализации, бедности, миграции, это вопросы и продовольственной безопасности, демографии. По его словам, начиная с 2020 г., опять по мировым оценкам, начало расти количество голодающих. Пандемия коронавируса указала на проблемы здоровья и здравоохранения.
При этом Клепач подчеркнул, что цель доклада – не перечислить проблемы, а указать на «окна возможности и потребности их решения».
«Доклад – попытка наметить, по какому направлению, по каким путям можно выстраивать новую систему международной безопасности и доверия. Вопросы формирования новой системы международных экономических отношений, их конфигурации, вопросы технологического партнерства, совместного сотрудничества в борьбе с голодом», – сказал Клепач.
По сравнению с 2014–2015 гг. сейчас происходит не тактический кризис, а глобальный, отметил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
«По нашему мнению, происходят смена эпох, глобальные изменения модели развития», – сказал он.
Титов отметил, что так называемая неолиберальная модель перестала работать и происходит экономический раскол. Существовала логика, согласно которой должно было быть выравнено все в мире, но те обещания, которые декларировались на бумаге, не выполняются. По мнению спецпредставителя президента, американский лидер Дональд Трамп усилил раскол, пытаясь вернуться к старой модели, «К сожалению, это сегодня приводит только еще к дальнейшим кризисным явлениям и дальнейшим угрозам различных кризисов. И кризисов не только экономических, к сожалению, но и вполне конкретно связанных с военными действиями», – сказал он.
При этом мир стоит на пороге изменений, во главе которых стоят технологии. По мнению Титова, эти изменения будут более монументальны чем те, которые происходили при внедрении интернета. Титов также спрогнозировал изменения в сторону экономики спроса, и новую экономику мы увидим уже в ближайшем будущем.
В ходе подготовки доклада было опрошено более 200 представителей компаний, и многие смотрят в будущее уверенно. Как отметил президент РСПП Александр Шохин, бизнес привык к санкционному давлению и жесткой кредитно-денежной политике. По его словам, предприниматели пережили уже множество кризисов и каждый кризис – это возможность для развития.
С точки зрения компаний, как следует из доклада, наиболее существенный вызов сейчас – это неустойчивость мировой финансовой системы. Российский бизнес столкнулся с ограничениями трансграничных платежей в 2022 г., в связи с чем пришлось продвигать различные инструменты, которые могут с этим помочь, – например, ЦФА. Шохин отметил, что в период председательства России в БРИКС не удалось выработать платформу «БРИКС Pay», но, по мнению президента РСПП, это не поражение.
Ограничения действуют и на рынках товаров, капиталов, технологий, напомнил Шохин. Он отметил, что глобализация все равно существует, хоть и не либеральная, а «империалистическая». «Ведущие страны сами решают, как им контролировать рынки, зоны влияния и так далее», – сказал Шохин.
Россия столкнулась с ограничениями фундаментального порядка, отметил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов. По его словам, стране успешно удалось пройти COVID-19 и санкции на уровне экономической войны, но она сталкивается с тем, что кадры не будут расти.
Также Белоусов указал на то, что Россия эффективно работает в кооперации, – это показывает, в частности, литературный опыт и «наше все» для русского языка – «африканец» Пушкин и «датчанин» Даль. При этом роль России для мира важна, поскольку она может обеспечить устойчивый энергетический, цифровой транзит, обеспечивать гарантии безопасности и др.
Директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова Российской академии наук Федор Войтоловский отметил, что полицентричный миропорядок, который формируется, Россию, как глобального игрока, устраивает во многих отношениях. «Но мы должны понимать, что это не плоскостная структура, что сейчас идет борьба за иерархию этого полицентричного миропорядка на глобальном и на региональном уровне», – сказал Войтоловский. По его словам, с одной стороны, есть тенденции к выстраиванию новых моделей взаимозависимости, с другой стороны, есть устойчивое стремление старых игроков сохранить и укрепить свои позиции, прежде всего Соединенных Штатов и их союзников. Есть борьба за новый статус в этой полицентричной модели Китайской Народной Республики, Индии.