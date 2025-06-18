На ПМЭФе представили доклад о будущем миропорядка: главное

Титов отметил, что так называемая неолиберальная модель перестала работать и происходит экономический раскол. Существовала логика, согласно которой должно было быть выравнено все в мире, но те обещания, которые декларировались на бумаге, не выполняются. По мнению спецпредставителя президента, американский лидер Дональд Трамп усилил раскол, пытаясь вернуться к старой модели, «К сожалению, это сегодня приводит только еще к дальнейшим кризисным явлениям и дальнейшим угрозам различных кризисов. И кризисов не только экономических, к сожалению, но и вполне конкретно связанных с военными действиями», – сказал он.