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В Минпромторге рассказали о переходе к «здоровому протекционизму» в России

Ведомости

Заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов в своем выступлении на сессии ПМЭФа клуба «Валдай» «Устойчивость в мире неопределенности» описал актуальный курс властей страны в промышленно-технологической сфере.

По словам Чекушова, власти России стали осознавать, что время свободного доступа к международным технологиям прошло еще в 2014 г. Уход ряда иностранных компаний после 2022 г. был воспринят во многом как появление свободных ниш для российских предприятий.

Теперь же власти России придерживаются «здорового протекционизма» в качестве элемента промышленной политики, признал Чекушов. «Это не дополнительные барьеры для входа на рынок зарубежных партнеров (...) Здесь задача более проактивная: поддержать и мотивировать российского производителя при выходе на освободившиеся после ухода иностранных компаний или новые рыночные ниши», – сказал заместитель Антона Алиханова.

В Минпромторге отметили, что в нынешних условиях к промышленному суверенитету добавляется задача технологического лидерства, которая предполагает конкурентоспособность страны на внешнем рынке. В ведомстве определили отрасли, где ставят цель обеспечить это: транспорт, химическая промышленность, роботизация и средства производства автоматизации. Формой, которая может привести к успеху в этом контексте, может стать «следующий уровень партнерства» государства и бизнеса, считает Чекушов.

При этом, по словам Чекушова, емкости российского рынка может не хватать для самостоятельного развития некоторых отраслей. Он также отверг предположения, что Россия стремится к экономическому изоляционизму. Об этом свидетельствует в том числе и ее продолжение работы во Всемирной торговой организации (ВТО), несмотря на проблемы в ее механизмах. Замминистра напомнил, что большинство членов ВТО – дружественные России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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