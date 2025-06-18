В Минпромторге рассказали о переходе к «здоровому протекционизму» в России

При этом, по словам Чекушова, емкости российского рынка может не хватать для самостоятельного развития некоторых отраслей. Он также отверг предположения, что Россия стремится к экономическому изоляционизму. Об этом свидетельствует в том числе и ее продолжение работы во Всемирной торговой организации (ВТО), несмотря на проблемы в ее механизмах. Замминистра напомнил, что большинство членов ВТО – дружественные России.