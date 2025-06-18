В Минпромторге рассказали о переходе к «здоровому протекционизму» в России
Заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов в своем выступлении на сессии ПМЭФа клуба «Валдай» «Устойчивость в мире неопределенности» описал актуальный курс властей страны в промышленно-технологической сфере.
По словам Чекушова, власти России стали осознавать, что время свободного доступа к международным технологиям прошло еще в 2014 г. Уход ряда иностранных компаний после 2022 г. был воспринят во многом как появление свободных ниш для российских предприятий.
Теперь же власти России придерживаются «здорового протекционизма» в качестве элемента промышленной политики, признал Чекушов. «Это не дополнительные барьеры для входа на рынок зарубежных партнеров (...) Здесь задача более проактивная: поддержать и мотивировать российского производителя при выходе на освободившиеся после ухода иностранных компаний или новые рыночные ниши», – сказал заместитель Антона Алиханова.
В Минпромторге отметили, что в нынешних условиях к промышленному суверенитету добавляется задача технологического лидерства, которая предполагает конкурентоспособность страны на внешнем рынке. В ведомстве определили отрасли, где ставят цель обеспечить это: транспорт, химическая промышленность, роботизация и средства производства автоматизации. Формой, которая может привести к успеху в этом контексте, может стать «следующий уровень партнерства» государства и бизнеса, считает Чекушов.
При этом, по словам Чекушова, емкости российского рынка может не хватать для самостоятельного развития некоторых отраслей. Он также отверг предположения, что Россия стремится к экономическому изоляционизму. Об этом свидетельствует в том числе и ее продолжение работы во Всемирной торговой организации (ВТО), несмотря на проблемы в ее механизмах. Замминистра напомнил, что большинство членов ВТО – дружественные России.