Бизнес назвал препятствия для развития российского фондового рынка

При этом защита прав небольших частных инвесторов вызывает вопросы, полагает Репик. «Например, я купил бонд. Они были на бирже, у них все было хорошо. А теперь мне говорят: «Подождите, кто же эту облигацию выпускал? Ее выпускали нечестные, неэффективные, неправильные менеджеры и акционеры, у которых мы все уже давно забрали и которые вообще на это не были уполномочены». В этом случае можно было бы применять меры ответственности к собственнику, но права частных инвесторов должны быть защищены, полагает Репик. Кроме того, обычному миноритарному акционеру сейчас нет смысла покупать на бирже бумаги компании, финансовый результат которой не гарантирован, если можно положить деньги на «волшебный депозит, где ставка будет восхитительна», полагает он.