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Бизнес назвал препятствия для развития российского фондового рынка

Геополитическая обстановка и отсутствие гарантий прав миноритариев мешают привлечению частных инвесторов, считают в «Деловой России»
Дарья Мосолкина
Мария Викулова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Российский фондовый рынок сейчас испытывает трудности с привлечением инвесторов по ряду причин, среди которых сложная геополитическая ситуация, отсутствие гарантий прав миноритариев в случае спорных ситуаций, а также высокий гарантированный доход по банковским депозитам. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал председатель бизнес-объединения «Деловая Россия» Алексей Репик. Сейчас в России происходит определенный «набор понятных корректировок прав собственности», в том числе в отношении предприятий из стратегических отраслей, где акционеры или менеджмент действовали «вразрез с долгосрочными интересами страны», отмечает он.

При этом защита прав небольших частных инвесторов вызывает вопросы, полагает Репик. «Например, я купил бонд. Они были на бирже, у них все было хорошо. А теперь мне говорят: «Подождите, кто же эту облигацию выпускал? Ее выпускали нечестные, неэффективные, неправильные менеджеры и акционеры, у которых мы все уже давно забрали и которые вообще на это не были уполномочены». В этом случае можно было бы применять меры ответственности к собственнику, но права частных инвесторов должны быть защищены, полагает Репик. Кроме того, обычному миноритарному акционеру сейчас нет смысла покупать на бирже бумаги компании, финансовый результат которой не гарантирован, если можно положить деньги на «волшебный депозит, где ставка будет восхитительна», полагает он.

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