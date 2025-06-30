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Алексей Репик: «Бизнес, у которого нет кредита, – это странный бизнес»

Председатель «Деловой России» – о налоговых изменениях, ставках по кредитам и потенциале фондового рынка
Дарья Мосолкина
Председатель «Деловой России» Алексей Репик
Председатель «Деловой России» Алексей Репик / Максим Стулов / Ведомости

На фоне стремительных перемен последних лет бизнес и его запросы стали еще более важным элементом государственной политики. Объединения, представляющие компании из различных секторов, заняли проактивную позицию и стараются донести свое мнение до властей по всем возможным каналам, в том числе и самого высшего порядка. В мае состоялась встреча Владимира Путина и членов ассоциации «Деловая Россия», на которой президент не только услышал, но и поддержал бизнес по многим вопросам. Например, по расширению порогов выручки для участвующих в эксперименте компаний общепита и установлению новых требований для возвращающегося иностранного бизнеса.

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