Алексей Репик: «Бизнес, у которого нет кредита, – это странный бизнес»

На фоне стремительных перемен последних лет бизнес и его запросы стали еще более важным элементом государственной политики. Объединения, представляющие компании из различных секторов, заняли проактивную позицию и стараются донести свое мнение до властей по всем возможным каналам, в том числе и самого высшего порядка. В мае состоялась встреча Владимира Путина и членов ассоциации «Деловая Россия», на которой президент не только услышал, но и поддержал бизнес по многим вопросам. Например, по расширению порогов выручки для участвующих в эксперименте компаний общепита и установлению новых требований для возвращающегося иностранного бизнеса.