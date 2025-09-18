Социологи рассказали об изменении отношения россиян к уплате налогов

Социологи рассказали об изменении отношения россиян к уплате налоговБолее половины респондентов уверены, что не смогут скрыть доходы от ФНС
Более половины россиян (56%) убеждены, что не смогут скрыть от налоговых органов свои доходы, показал всероссийский мониторинг, в ходе которого было опрошено 2300 респондентов. Его результаты на Московском финансовом форуме представила начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова. Доля россиян, уверенных в невозможности скрыть свои доходы, растет: в 2008 г. она составляла 46%, следует из представленных ею материалов. Одновременно снизилось число опрошенных, которые убеждены в неэффективности работы налоговых органов: если в 2008 г. они составляли 42% респондентов, то к 2025 г. – уже 35%.
Параллельно растет и уверенность россиян в том, что их окружение честно платит налоги. В частности, 80% участников опроса считают, что большинство их знакомых не используют никаких способов незаконной оптимизации, показал мониторинг. Удалова добавила также, что заинтересованность в получении знаний по этой теме в большей степени характерна для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет: среди них 74% проявляют интерес к тому, как устроена российская налоговая система. Доля таких респондентов старше 25 лет составляет 64%, рассказала она.
Президент России Владимир Путин на совещании с кабмином по экономическим вопросам 15 сентября призвал правительство усилить контроль за теневым сектором экономики и уклонением от уплаты налогов. Дополнительные меры контроля поддержат конкурентную среду, создадут прочные условия для развития бизнеса и предпринимательства, а также позволят получить дополнительные налоги в федеральный бюджет, подчеркнул он.
В последние годы правительство реализовало целый комплекс мер по борьбе с теневым рынком труда. С марта 2024 г. в регионах появились межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости. Их работа регламентирована специальным постановлением правительства. В комиссии входят представители органов исполнительной власти субъекта, государственных внебюджетных фондов, а также профсоюзов. Они не вправе проводить проверки работодателей и привлекать их к ответственности, но могут собирать информацию о нарушениях, направлять ее в уполномоченные органы, а также вызывать к себе на заседания недобросовестных нанимателей. С начала текущего года сведения о них аккумулируются в публичном реестре работодателей, уличенных в уклонении от оформления трудового договора или подмене трудовых отношений гражданско-правовыми. В начале мая правительство также утвердило план по противодействию нелегальной занятости, который предполагает анализ численности и структуры неработающего населения.
Одновременно увеличилось и число мероприятий фискального контроля. Владельцы пунктов выдачи заказов маркетплейсов весной 2025 г. стали массово сталкиваться с требованиями налоговой представить документы из-за подозрений в уклонении от уплаты страховых взносов и НДФЛ, писали «Ведомости» в мае. ФНС также усилила контроль за трудоустройством самозанятых, которые работают с маркетплейсами. Налоговые органы подозревают компании в подмене штатных сотрудников, что может приводить к уходу от уплаты трудовых налогов (НДФЛ и страховых взносов).
В конце 2024 г. Минтруд оценивал количество граждан, работающих без оформления трудовых отношений, в 6,5 млн человек. За 2022–2024 гг. удалось легализовать более 2,2 млн работников, в 2024 г. их число превысило 810 000, сообщал Роструд. В первом полугодии 2025 г. в России выявили более 470 000 нелегальных работников, за аналогичный период предыдущего года их число составило 370 000 человек, сообщали «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роструда.
Минтруд рассчитывает на снижение уровня теневой занятости в среднем на 500 000 человек в год, отмечал в июне министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью «РИА Новости». «У нас, в принципе, сложилась неплохая динамика. Рассчитываем на среднегодовой показатель снижения – порядка 500 000 рабочих мест, выведенных из тени», – заявил он.