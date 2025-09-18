Социологи рассказали об изменении отношения россиян к уплате налогов

В последние годы правительство реализовало целый комплекс мер по борьбе с теневым рынком труда. С марта 2024 г. в регионах появились межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости. Их работа регламентирована специальным постановлением правительства. В комиссии входят представители органов исполнительной власти субъекта, государственных внебюджетных фондов, а также профсоюзов. Они не вправе проводить проверки работодателей и привлекать их к ответственности, но могут собирать информацию о нарушениях, направлять ее в уполномоченные органы, а также вызывать к себе на заседания недобросовестных нанимателей. С начала текущего года сведения о них аккумулируются в публичном реестре работодателей, уличенных в уклонении от оформления трудового договора или подмене трудовых отношений гражданско-правовыми. В начале мая правительство также утвердило план по противодействию нелегальной занятости, который предполагает анализ численности и структуры неработающего населения.