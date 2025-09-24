Как налоговые инициативы повлияют на экономику и бизнес

Предложенные Минфином поправки содержат «достаточно серьезные и болезненные» для бизнеса меры, говорит президент «Опоры России» Александр Калинин. По оценке объединения, снижение порога дохода для плательщиков НДС затронет порядка 20% компаний МСП (или чуть менее 1 млн компаний и индивидуальных предпринимателей) и принесет в бюджет совокупно с ростом общей ставки порядка 1 трлн руб. Калинин напомнил также, что в 2024 г. малый бизнес обеспечил казне порядка 11 трлн руб. поступлений. Реализация профильного нацпроекта для МСП помогла небольшим компаниям «окрепнуть» и теперь им предстоит «подставить плечо» бюджету на фоне резкого падения нефтегазовых доходов, констатирует он. При этом изменения, несомненно, скажутся на доходности малого бизнеса и его инвестиционных планах, полагает он. По мнению Калинина, предложенные Минфином параметры изменений нужно продолжать обсуждать. Например, порог дохода для плательщиков НДС мог бы быть выше – порядка 30 млн руб., считает он.