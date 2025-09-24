Как налоговые инициативы повлияют на экономику и бизнес

Как налоговые инициативы повлияют на экономику и бизнесМеры могут принести в бюджет до 2 трлн рублей в 2026 году
Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета на заседании в среду, сообщила пресс-служба кабмина. Вместе с поправками в закон о казне на 2025 г. и проектом финансового плана страны на 2026–2028 гг. Минфин подготовил предложения с налоговыми корректировками. Ключевое и самое «прибыльное» для доходов бюджета – повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%.
Работа над главным финансовым документом строилась с учетом текущих вызовов, в том числе нестабильной ситуации в мире, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Доходы на 2026 г. прогнозируются на уровне 40,3 трлн руб., причем доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме вырастет почти до 78%, отметил глава кабмина. Расходы вырастут до 44,1 трлн руб. Ключевыми приоритетами проекта бюджета на 2026–2028 гг. являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка семей участников специальной военной операции, а также достижение национальных целей развития, отметил на совещании министр финансов Антон Силуанов.
Повысить стандартную ставку НДС предлагается для финансирования обороны и безопасности, подчеркнул Силуанов. Льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров, добавил министр. Также Минфин предлагает ввести налог на игорный бизнес в размере 5% от оборота для букмекерских контор и налог на прибыль организаций по стандартной ставке 25%. Кроме того, готовится снижение порога по доходам для уплаты НДС бизнесом на упрощенной системе налогообложения (УСН) – с 60 млн до 10 млн руб. Еще одно изменение – отмена льготного тарифа страховых взносов для малого и среднего бизнеса.
Налоговые меры по балансировке бюджета обеспечивают соблюдение бюджетного правила, сообщил на заседании правительства глава Минэкономразвития Максим Решетников. «Это условие дальнейшего замедления инфляции, макроэкономической стабильности и возможности смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) и в конечном итоге поддержка экономического роста», – подчеркнул Решетников. По его словам, альтернативой стало бы наращивание бюджетного дефицита, что привело бы к более длительному сохранению жестких денежно-кредитных условий и существенно более низким темпам роста экономики на всем прогнозном горизонте. Эффект на инфляцию в России в случае повышения НДС будет разовым и проявится в IV квартале 2025 г. и I квартале 2026 г., отметил Решетников.
По оценке Банка России, налоговые инициативы соответствуют ходу подготовки бюджета, который учитывался при принятии решения по ставке на заседании 12 сентября. «Финансирование дополнительных расходов за счет налогов при сохранении плана по возвращению к нулевому структурному первичному дефициту в 2026 г. в целом нейтрально для динамики инфляции в ее устойчивой части», – сообщил журналистам представитель ЦБ. При этом регулятор будет принимать во внимание краткосрочные вторичные эффекты повышения НДС на инфляционные ожидания. Это будет отражено при уточнении прогноза 24 октября, добавил представитель ЦБ.
Дополнительные доходы
Эффект налоговых мер для доходов бюджета оценивается примерно в 1,2 трлн руб. в 2026 г., сообщил источник, близкий к правительству.
Дополнительные доходы бюджета только от повышения НДС будут иметь порядок 0,5–0,6% ВВП (это около 1,2–1,4 трлн руб.), на эту же величину при прочих равных улучшится структурный баланс, согласен старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.
По оценке директора по инвестициям «Астра управление активами» Дмитрия Полевого, для сохранения расходов в следующем году на уровне 44 трлн руб. нужно либо нарушить бюджетное правило, либо найти минимум 2 трлн руб. дополнительных ненефтегазовых доходов. В сумме же инициативы Минфина могут дополнительно собрать 2,4–2,9 трлн руб., оценил Полевой. В частности, в 1,8–2 трлн руб. эксперт оценил меры повышения ставки НДС, еще 100–300 млрд руб. дадут налоги букмекеров. Дополнительно 400–450 млрд руб. освободятся в результате отмены льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса, но с поправкой на инфляцию и рост это даст больше – порядка 500–600 млрд руб., указал Полевой.
Влияние на инфляцию и ставку
По словам Куликова, суммарный краткосрочный эффект на инфляцию – около 1 процентного пункта (п. п.), а долгосрочный эффект – нейтральный или даже слабоотрицательный. Большая часть проинфляционного эффекта, вероятно, реализуется в первые 3–4 месяца 2026 г., говорит Куликов. Полевой оценивает возможный эффект от НДС в 0,6–0,7 п. п. к инфляции. По его словам, рост инфляции в 2025 г. складывается ближе к 5,5–5,7% – ниже прогноза ЦБ в 6–7%. Таким образом, решение лишь вернет инфляцию ближе к базовой траектории ЦБ.
Согласно обновленному проекту прогноза Минэка, инфляция по итогам года будет на уровне 6,8% по сравнению с 7,6% в апрельской версии прогноза. Причем в новую оценку уже заложено возможное решение по повышению НДС, говорил представитель министерства.
По оценкам аналитиков «Эйлера», кратковременный вклад в ИПЦ может составить до 1 п. п., также влияние возможно на инфляционные ожидания граждан. При этом повышение НДС является средне- и долгосрочно дезинфляционным, поскольку оно вычитает из покупательной способности граждан и при прочих равных снижает потребительский спрос в реальном выражении, считают экономисты «Эйлера».
Предложение повысить НДС – плохая новость для финансового рынка, потому что в краткосрочной перспективе это означает рост инфляционных ожиданий и рост цен, полагает главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец. Это ограничит пространство для снижения ставки – отложит его еще на полгода, подчеркивает эксперт. Высокая ставка станет ограничением для размещения акций и облигаций компаниями на бирже из-за снижения интереса инвесторов к этому инструменту на фоне более выгодных ставок по депозитам. При этом в долгосрочной перспективе повышение налогов – это дезинфляционный тренд, потому что «деньги вынимаются из кошельков и отъедают от потребительской способности», добавляет Донец.
В последний раз ставка НДС повышалась в 2019 г. – с 18 до 20%. Тогда ЦБ оценил вклад этого решения в инфляцию в 0,55–0,7 п. п., напоминает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Хотя это и оказалось меньше первоначальных ожиданий (0,6–1,5 п. п.).
В средне- и долгосрочном периодах стремление бюджета к большей сбалансированности скорее позволяет ДКП становиться более мягкой, полагает Куликов. Темп снижения ставки не превысит величины 1 п. п. на каждом из ближайших заседаний, считает он. У Банка России будет пространство для снижения ключевой ставки как до, так и после роста ставки налога, несмотря на вероятный рост инфляционных ожиданий, добавил эксперт.
Планируемое повышение НДС – новый фактор, который может замедлить нормализацию ДКП до конца 2025 г. и в начале 2026 г., считает Беленькая. Из комментария ЦБ по налоговым решениям следует, что регулятор уже учитывал вероятное повышение НДС в решении 12 сентября снизить ключевую ставку до 17%. По оценке Беленькой, Банк России замедлит снижение ключевой ставки в IV квартале 2025 г. и I квартале 2026 г. По мере исчерпания проинфляционного эффекта он возобновит ее снижение, добавляет она.
Последствия для бизнеса
Предложенные Минфином поправки содержат «достаточно серьезные и болезненные» для бизнеса меры, говорит президент «Опоры России» Александр Калинин. По оценке объединения, снижение порога дохода для плательщиков НДС затронет порядка 20% компаний МСП (или чуть менее 1 млн компаний и индивидуальных предпринимателей) и принесет в бюджет совокупно с ростом общей ставки порядка 1 трлн руб. Калинин напомнил также, что в 2024 г. малый бизнес обеспечил казне порядка 11 трлн руб. поступлений. Реализация профильного нацпроекта для МСП помогла небольшим компаниям «окрепнуть» и теперь им предстоит «подставить плечо» бюджету на фоне резкого падения нефтегазовых доходов, констатирует он. При этом изменения, несомненно, скажутся на доходности малого бизнеса и его инвестиционных планах, полагает он. По мнению Калинина, предложенные Минфином параметры изменений нужно продолжать обсуждать. Например, порог дохода для плательщиков НДС мог бы быть выше – порядка 30 млн руб., считает он.
Рост ставки НДС в условиях замедления деловой активности – это мера, решающая задачи увеличения доходов бюджета и финансирования расходов, но для добросовестного, белого, легального бизнеса «значимо ощутимая», говорит руководитель экспертного центра по налоговой и бюджетной политике «Деловой России» Кирилл Никитин. В частности, поправки могут спровоцировать разовый скачок инфляции в пределах 1,5 п. п., рост потребности в оборотном капитале, а также сократить продажи товаров и услуг с эластичным спросом, отмечает он. Снижение порогов по НДС для организаций на УСН и спецрежимах и отмена льготных ставок по страховым взносам вызовут разную реакцию у бизнеса в зависимости от отрасли и сегмента, так как наряду с ростом нагрузки это приведет к выравниванию условий налогообложения и созданию более конкурентной среды, полагает Никитин.
На фоне предложенных изменений существует вероятность «укрупнения игроков»: пытаясь не повысить себестоимость, бизнес на общей системе налогообложения будет с еще большей охотой работать с подрядчиками на НДС, чтобы получить вычет, считает эксперт совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ, налоговый консультант Алексей Крылов. Он также ожидает роста спроса на схемы незаконной оптимизации НДС, который впоследствии, скорее всего, снизится «сразу же, как выживший бизнес поймет, что ничего критичного не случилось».
Чрезвычайная обстановка неизбежно порождает экстраординарные законодательные решения, к которым всегда и особенно сегодня надо быть готовым, отмечает партнер «МЭФ Legal» Вадим Зарипов. По его мнению, правительство решилось на повышение НДС именно потому, что создан «надежный контур контроля», в котором исключены злоупотребления и схемы в прежних объемах. В то же время цена рисков, в том числе из-за поставщиков, и правовой неопределенности для самих налогоплательщиков повышается, констатирует он.
Основная проблема для малого бизнеса, который обяжут платить НДС, заключается не столько в фискальной нагрузке, сколько в дополнительных административных издержках: для корректного исчисления и уплаты НДС требуется весьма сложная учетная система, напоминает партнер Kept, руководитель департамента налогового и юридического консультирования Михаил Орлов. Большинство «новых плательщиков» этого налога к этому просто не готовы, уверен он. У многих из них будет высокий соблазн уйти в тень, чтобы выжить, полагает Орлов.
Срок на адаптацию бизнеса к возможным изменениям очень короткий (в случае принятия поправки вступят в силу с 1 января 2026 г. – «Ведомости»), говорит глава Союза бухгалтеров России Евгения Мемрук. После окончательного утверждения поправок бизнесу придется срочно пересматривать свои финансовые модели и перезаключать договоры с контрагентами, отмечает она. По словам Мемрук, текущее количество бухгалтеров на рынке в целом достаточно для покрытия запросов малого и среднего бизнеса. Одновременно квалифицированных специалистов, уверенно работающих и с УСН, и с НДС, заметно меньше, так как бухгалтеры-аутсорсеры исторически специализировались либо на упрощенной системе, либо на общей системе с НДС, поясняет она.
В подготовке статьи участвовала Ксения Котченко